गाजियाबाद में पत्नी अर्शी ने प्रेमी संग मिलकर की आसिफ की हत्या, पांच आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मसूरी पुलिस ने मंगलवार रात रफीकाबाद फाटक के पास हुए आसिफ हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया है। आसिफ की हत्या उसकी ही दूसरी पत्नी अर्शी ने प्रेम संबंध में बाधक बनने पर कराई थी। पुलिस ने अर्शी, उसके ब्वायफ्रेंड रिहान, बिलाल, जीशान और उबेश को गिरफ्तार कर लिया है। तीन आरोपित फरार हैं। रिहान पर चार मुकदमे दर्ज हैं। रिहान डासना में चिकन की दुकान चलाता है।

एसीपी मसूरी लिपी नगायच के मुताबिक मुरादनगर की रहने वाली प्राची उर्फ अर्शी की पहली शादी वर्ष 2017 में हापुड़ निवासी युवक से हुई थी। इसके बाद उसकी मुलाकात आसिफ से हुई जो ड्रक्स तस्करी करता था। प्राची ने तीन वर्ष पूर्व अपने पति को छोड़ मतांतरण कर अर्शी नाम रखा और आसिफ के साथ रहने लगी।

आसिफ की पहली पत्नी जूही एक बेटी सहित घर में रहती है। जबकि आसिफ अरशी के साथ डासना के मयूर विहार स्थित किराये के मकान में रहता था। दोनों की एक तीन वर्षीय बेटी है। डेढ़ वर्ष पूर्व आरिफ ड्रग्स तस्करी के मामले में जेल चला गया।

पांच माह पूर्व आसिफ जेल से छूटा तो रिहान और अर्शी के संबंध का पता चलने पर उसने विरोध जतया। एक दिन उसने दोनों को एक साथ घर में देख भी लिया। विवाद बढ़ने पर प्रेम संबंध में बाधक बनता देख अर्शी ने रिहान से कहा कि आसिफ को रास्ते से हटाने के बाद ही दोनों एक हो सकते हैं।