    Ghaziabad Crime: आसिफ हत्याकांड में बड़ा खुलासा, अवैध संबंध की रंजिश में गोली मारकर की गई हत्या

    By Vinit Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 10:43 AM (IST)

    गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में आसिफ की हत्या अवैध संबंधों की रंजिश का परिणाम मानी जा रही है। पुलिस कुछ संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। मृतक के भाई ने नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। जांच में पता चला है कि आसिफ के जेल में रहने के दौरान फरमान का उसकी दूसरी पत्नी के घर आना-जाना था, जिसके चलते विवाद था। आसिफ मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में जेल जा चुका था।

    संवाद सहयोगी, मसूरी। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में मंगलवार रात हुए आसिफ हत्याकांड में पुलिस कुछ संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि अवैध संबंधों की रंजिश में आसिफ की गोली मारकर हत्या की गई है। आसिफ के भाई अनवर की शिकायत पर तीन नामजद समेत दो-तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

    आसिफ स्वजन के साथ डासना में रहता था। वह लेंटर तोड़ने का कार्य करता था। आसिफ के बड़े भाई अनवर उर्फ भूरा ने बताया कि आसिफ की पहली शादी 2011 में फरीदाबाद निवासी जूही के साथ हुई थी। जिससे उसकी 11 वर्ष की बेटी माहिरा है। आसिफ ने दूसरी शादी पांच वर्ष पहले मोदीनगर निवासी प्राची उर्फ आशी के साथ की थी। जिससे उसकी एक पांच साल की बेटी है।

    आसिफ की दूसरी पत्नी किराए के मकान में मयूर विहार में रहती है जबकि पहली पत्नी आसिफ के स्वजन के साथ डासना कस्बे में ही रहती है। मंगलवार रात आसिफ मयूर विहार से लौट रहा था। जब वह रफीकाबाद पर पहुंचा तो तीन हमलावरों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। जांच में सामने आया है कि आसिफ जब जेल में था तो उसकी दूसरी पत्नी प्राची के यहां पर फरमान का आना जाना था।

    फरमान पहले आसिफ का दोस्त था लेकिन कुछ समय पहले से आसिफ के फरमान से संबंध खराब हो गए थे। आसिफ के जेल से आने के बाद उसका दूसरी पत्नी से फरमान को लेकर विवाद रहता था। डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्रनाथ तिवारी का कहना है कि आसिफ के भाई ने बिलाल, फरमान व रिहान एवं अन्य अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया है। आसिफ को मादक पदार्थों की तस्करी में स्वाट टीम ने जेल भेजा था। वह कुछ महीने पहले ही जेल से छूट कर आया था।