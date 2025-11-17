Ghaziabad Weather: गाजियाबाद में कब से पड़ेगी कड़ाके की ठंड? मौसम विभाग ने दिया ताजा अपडेट

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। तापमान में एक दो डिग्री सेल्सियस का उतार चढ़ाव बना हुआ हुआ। साथ ही सर्दी भी बढ़ती हुई महसूस हो रही है। सुबह से धूप निकली रहने के बाद रविवार की शाम को जल्दी ही सर्दी महसूस होने लगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिन सुबह सवेरे से शाम तक धूप रहेगी, लेकिन तापमान में एक दो डिग्री सेल्सियस गिरावट की वजह से सर्दी बढ़ सकती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तापमान में स्थिरता रहने के बावजूद लगातार सर्दी बढ़ती हुई महसूस हो रही है। तापमान में एक दो डिग्री सेल्सियस उतार चढ़ाव बना हुआ है। शनिवार को सुबह सवेरे सर्दी रहने के बाद शाम तक धूप रही थी। शाम को जल्दी ही सर्दी महसूस होने लगी। वैसा ही मौसम रविवार को रहा। तापमान में एक डिग्री सेल्सियस गिरावट दर्ज की गई, लेकिन सुबह से शाम तक धूप रही तो दिन में मौसम सामान्य ही रही।

न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा अधिकतम आठ किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली। वातावरण में आर्द्रता 81 प्रतिशत दर्ज की गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिन धूप खिली रहेगी।