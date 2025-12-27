गाजियाबाद : पांच विधानसभा क्षेत्रों में 28.37 लाख मतदाताओं का सत्यापन पूरा, मतदाता सूची से 8.18 लाख नाम हटे

ऐसे मतदाताओं के काटे गए नाम



"एसआईआर सर्वे के तहत मृतक, स्थानांतरित और डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। इसके लिए 31 दिसंबर को अंतरिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।अंतरिम सूची के बाद नागरिक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवा और पात्र नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। वह आनलाइन आवेदन के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप या भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in पर फार्म-6 भरा जा सकता है। वहीं, आफलाइन आवेदन के लिए फार्म-6 एवं घोषणा पत्र भरकर संबंधित बीएलओ को जमा कर सकते हैं।"

-सौरभ भट्ट, उप जिला निर्वाचन अधिकारी