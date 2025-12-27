Language
    गाजियाबाद : पांच विधानसभा क्षेत्रों में 28.37 लाख मतदाताओं का सत्यापन पूरा, मतदाता सूची से 8.18 लाख नाम हटे

    By Shahnawaz Ali Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 07:10 PM (IST)

    गाजियाबाद जिले में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची का सत्यापन पूरा हो गया है। पांच विधानसभा क्षेत्रों में 28.37 लाख मतदाताओं का सत्य ...और पढ़ें

    फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत जिले में मतदाता सूची का सत्यापन पूरा हो चुका है। जिले की पांच विधानसभा क्षेत्र में 28,37,991 मतदाताओं का सत्यापन किया गया है। इनमें 8,18,362 मतदाता स्थानांतरित, अनुपस्थित, मृतक और डुप्लीकेट दर्ज किए गए। जिला निर्वाचन कार्यालय से जारी रिपोर्ट के अनुसार 27 दिसंबर तक डिजिटाइजेशन का 71.17 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। साहिबाबाद में सबसे अधिक और मोदीनगर में सबसे कम नाम काटे गए हैं।

    एसआईआर सर्वे के बाद 51,781 वोटर के नाम कटे

    जिले में एसआईआर का कार्य पूरा हो चुका है। जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से शनिवार को जारी रिपोर्ट की गई है, जिसमें 8,18,362 मतदाताओं के नाम काट दिए गए। इनमें सबसे अधिक नाम कटने का रिकाॅर्ड साहिबाबाद विधानसभा के नाम दर्ज हुआ है। यहां कुल 10 लाख से अधिक वोटर में करीब चार लाख यानी 38.32 प्रतिशत मतदाताओं के नाम काटे गए। वहीं, सबसे कम नाम कटने वाले विधानसभा क्षेत्र में मोदीनगर का नाम दर्ज हुआ है, जिसमें कुल 3,34,765 मतदाताओं में से एसआईआर सर्वे के बाद 51,781 वोटर के नाम कटे हैं।

    सूची से विधानसभावार काटे गए नाम

    विधानसभा क्षेत्र   कुल मतदाता  डिजिटाइजेशन काटे गए नाम 
    साहिबाबाद 10,42,469  6,43,082  3,99,494
    लोनी   5,32,755  3,93,048  1,39,514 
    गाजियाबाद  4,68,304  3,49,558  1,18,776
    मुरादनगर 4,59,698  3,50,925  1,08,799 
    मोदीनगर  3,34,765  2,82,984  51,781 

    ऐसे मतदाताओं के काटे गए नाम

    मृतक

    		 63,824
    अनुपस्थित  3,20,006
    स्थानांतरित  3,59,939
    डुप्लीकेट  31,787
    अन्य  42,803
    कुल  8,18,362


    "एसआईआर सर्वे के तहत मृतक, स्थानांतरित और डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। इसके लिए 31 दिसंबर को अंतरिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।अंतरिम सूची के बाद नागरिक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवा और पात्र नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। वह आनलाइन आवेदन के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप या भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in पर फार्म-6 भरा जा सकता है। वहीं, आफलाइन आवेदन के लिए फार्म-6 एवं घोषणा पत्र भरकर संबंधित बीएलओ को जमा कर सकते हैं।"

    -सौरभ भट्ट, उप जिला निर्वाचन अधिकारी

