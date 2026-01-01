गाजियाबाद में ड्यूटी से घर लौट रहे तीन युवकों की बाइक हुई दुर्घटनाग्रस्त, दो की दर्दनाक मौत और एक घायल
गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात एक सड़क हादसे में दो माल कर्मियों की मौत हो गई, जबकि उनका एक दोस्त घायल हो गया। करहैड़ा कट के प ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। साहिबाबाद थाना क्षेत्र के करहैड़ा कट के पास बुधवार देर रात सड़क हादसे में दो माल कर्मियों की मौत हो गई। देर रात घर लौटते समय बाइक सवार माल कर्मियों की बाइक डिवाइडर से टकरा गई थी। इस हादसे में उनके साथ चल रहा तीसरे दोस्त की स्कूटी भी बाइक से टकराई और वह घायल हो गया।
तीनों दोस्त देर रात करीब दो बजे राजनगर एक्सटेंशन के दिल्ली-6 माल से घर लौट रहे थे। तीनों साहिबाबाद क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। रात मौके पर पहुंचे स्वजन ने तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया। यहां चिकित्सकों ने अंशुल व ललित को मृत घोषित कर दिया। अभी तक मृतकों के शराब पीने की जानकारी पुष्ट नहीं हुई है।
