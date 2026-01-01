गाजियाबाद में ड्यूटी से घर लौट रहे तीन युवकों की बाइक हुई दुर्घटनाग्रस्त, दो की दर्दनाक मौत और एक घायल

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। साहिबाबाद थाना क्षेत्र के करहैड़ा कट के पास बुधवार देर रात सड़क हादसे में दो माल कर्मियों की मौत हो गई। देर रात घर लौटते समय बाइक सवार माल कर्मियों की बाइक डिवाइडर से टकरा गई थी। इस हादसे में उनके साथ चल रहा तीसरे दोस्त की स्कूटी भी बाइक से टकराई और वह घायल हो गया।