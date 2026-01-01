Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गाजियाबाद में ड्यूटी से घर लौट रहे तीन युवकों की बाइक हुई दुर्घटनाग्रस्त, दो की दर्दनाक मौत और एक घायल

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 03:59 PM (IST)

    गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात एक सड़क हादसे में दो माल कर्मियों की मौत हो गई, जबकि उनका एक दोस्त घायल हो गया। करहैड़ा कट के प ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। साहिबाबाद थाना क्षेत्र के करहैड़ा कट के पास बुधवार देर रात सड़क हादसे में दो माल कर्मियों की मौत हो गई। देर रात घर लौटते समय बाइक सवार माल कर्मियों की बाइक डिवाइडर से टकरा गई थी। इस हादसे में उनके साथ चल रहा तीसरे दोस्त की स्कूटी भी बाइक से टकराई और वह घायल हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तीनों दोस्त देर रात करीब दो बजे राजनगर एक्सटेंशन के दिल्ली-6 माल से घर लौट रहे थे। तीनों साहिबाबाद क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। रात मौके पर पहुंचे स्वजन ने तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया। यहां चिकित्सकों ने अंशुल व ललित को मृत घोषित कर दिया। अभी तक मृतकों के शराब पीने की जानकारी पुष्ट नहीं हुई है।

    यह भी पढ़ें- अपनी सहकर्मी के साथ रंगरेलियां मनाने के लिए गया था नैनीताल, बीच सड़क पर पत्नी ने पकड़ा; घंटों तक चला हाई-वोल्टेज ड्रामा