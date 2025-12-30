Language
    गाजियाबाद में शासन के आदेश की उड़ीं धज्जियां, सर्दी की छुट्टी के बावजूद खुले स्कूल

    By Deepa Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 01:14 PM (IST)

    गाजियाबाद में शासन के आदेश के बावजूद कई स्कूल सोमवार को खुले रहे, जबकि 28 दिसंबर को 1 जनवरी तक सर्दी की छुट्टी घोषित की गई थी। छोटे बच्चे भी कड़ाके की ...और पढ़ें

    Hero Image

    गाजियाबाद में सर्दी की छुट्टी के बावजूद खुले स्कूल। जागरण

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। शासन स्तर से सर्दी में अवकाश घोषित होने के बाद भी सोमवार को गाजियाबाज जिले के कई स्कूल खुले रहे। सीनियर विंग के विद्यार्थी ही नहीं नन्हें मुन्ने विद्यार्थी सुबह सवेरे कड़ाके की सर्दी में स्कूल जाते दिखे। हालांकि, कुछ स्कूल में लंच समय में छुट्टी कर दी गई, लेकिन कुछ स्कूल में पूरे समय कक्षाएं संचालित की जाती रहीं। कुछ विद्यालयों में बताया कि परीक्षाएं चल रही हैं तो कुछ विद्यालयों ने अवकाश की जानकारी मिलने से इनकार कर दिया।

    28 दिसंबर को देर रात शासन स्तर से सर्दी को देखते हुए सभी स्कूल कालेज बंद रहने की घोषणा की गई थी। जारी आदेश के अनुसार, जनपद में संचालित राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, वित्त पोषित, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के सभी स्कूलों को कक्षा एक से बारहवीं तक, एक जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है।

    शासन के आदेश पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने भी देर रात पत्र जारी कर स्कूलों को एक जनवरी तक अवकाश घोषित करने के लिए निर्देशित किया गया था। इसके बावजूद कई जिले के कई प्राइवेट स्कूल खुले रहे। स्कूलों की छुट्टी न होने पर अभिभावकों ने भी नाराजगी जताई।

    वहीं, कई स्कूलों ने कहा कि जो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नही भेजना चाहते, वह छुट्टी कर सकते हैं। अभिभावकों का कहना है कि सर्दी इतनी ज्यादा है और स्कूलों द्वारा बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा है। इससे विद्यार्थियों का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है।

    जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. धर्मेंद्र शर्मा का कहना है कि आदेश के बाद भी जो स्कूल खोले गए हैं, उनको नोटिस जारी किए जाएंगे। जिले के सभी स्कूलों को आदेश का सख्ती से पालन करना होगा। सभी स्कूल में एक जनवरी तक अवकाश रहेगा। आदेश की अह्वेलना करने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।