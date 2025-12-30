गाजियाबाद में शासन के आदेश की उड़ीं धज्जियां, सर्दी की छुट्टी के बावजूद खुले स्कूल

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। शासन स्तर से सर्दी में अवकाश घोषित होने के बाद भी सोमवार को गाजियाबाज जिले के कई स्कूल खुले रहे। सीनियर विंग के विद्यार्थी ही नहीं नन्हें मुन्ने विद्यार्थी सुबह सवेरे कड़ाके की सर्दी में स्कूल जाते दिखे। हालांकि, कुछ स्कूल में लंच समय में छुट्टी कर दी गई, लेकिन कुछ स्कूल में पूरे समय कक्षाएं संचालित की जाती रहीं। कुछ विद्यालयों में बताया कि परीक्षाएं चल रही हैं तो कुछ विद्यालयों ने अवकाश की जानकारी मिलने से इनकार कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

28 दिसंबर को देर रात शासन स्तर से सर्दी को देखते हुए सभी स्कूल कालेज बंद रहने की घोषणा की गई थी। जारी आदेश के अनुसार, जनपद में संचालित राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, वित्त पोषित, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के सभी स्कूलों को कक्षा एक से बारहवीं तक, एक जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है।

शासन के आदेश पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने भी देर रात पत्र जारी कर स्कूलों को एक जनवरी तक अवकाश घोषित करने के लिए निर्देशित किया गया था। इसके बावजूद कई जिले के कई प्राइवेट स्कूल खुले रहे। स्कूलों की छुट्टी न होने पर अभिभावकों ने भी नाराजगी जताई।