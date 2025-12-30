Language
    गाजियाबाद में अपार आईडी पर निजी स्कूलों की सुस्ती, सरकारी शिक्षक करेंगे मदद

    By Deepa Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 12:41 AM (IST)

    गाजियाबाद के सरकारी स्कूलों ने अपार आईडी जनरेशन का काम लगभग पूरा कर लिया है, जबकि निजी स्कूल अभी भी काफी पीछे हैं। लगभग 3.5 लाख छात्र इस आईडी से वंचित ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। अपार (आटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री) आईडी जनरेट करने में जिले के प्राइवेट स्कूल काफी पिछड़े हुए हैं। जबकी सरकारी स्कूलों द्वारा अपार आईडी जनरेट करने का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। अब प्राइवेट स्कूल में अपार आईडी की पेंडेंसी कम करने के लिए सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की मदद ली जाएगी।

    शिक्षक स्कूलों में काम पूरा कराने के लिए काल करेंगे और जो समस्याएं आएंगी उनका समाधान करांगे। शिक्षकों, एआरपी, एसआरजी एवं डीसी को चार चार प्राइवेट स्कूलों में अपार आईडी का काम पूरा कराने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इस संबंध में मंगलवार को बैठक भी की जाएगी। जिन स्कूलों में ज्यादा लापरवाही बरती जा रही है उनको नोटिस जारी किया जाएगा।

    नोटिस जारी करने के बाद भी काम पूरा न होने की स्थिति में स्कूलों को पोर्टल पर बंद दिखा दिया जाएगा। <br/>अपार आईडी विद्यार्थियों की एक डिजिटल पहचान है, जिससे विद्यार्थियों के सभी शैक्षणिक रिकार्ड (जैसे अंक, पुरस्कार, उपलब्धियां) एक ही जगह सुरक्षित रहते हैं। यह आधार से लिंक होने के साथ डिजिलाकर के साथ एकीकृत है।

    सभी विद्यालयों के लिए सभी विद्यार्थियों की अपार आईडी जनरेट करना अनिवार्य है। सितंबर 2024 में अपार आईडी की शुरुआत हुई थी, लेकिन दिसंबर 2025 तक बड़ी संख्या में विद्यार्थी अपार आईडी से वंचित हैं। जिससे आने वाले समय में विद्यार्थियों के सामने करियर संबंधी बड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं।

    सरकारी स्कूल अपार आईडी जनरेट करने में अच्छी स्थिति में हैं। लगभग 95 प्रतिशत स्कूलों में काम पूरा किया जा चुका है, लेकिन प्राइवेट स्कूल डाटा अपलोड करने और आईडी जनरेट करने में लापरवाही बरत रहे हैं।

    • जिले में कुल स्कूल - 2,713
    • जिले में कुल विद्यार्थी - 8,49,466
    • जिले में अपार आईडी से वंचित कुल विद्यार्थी करीब - 3,50,000
    • जिले में शून्य अपार आईडी जनरेट करने वाले विद्यालय करीब - 150

    सभी विद्यालयों के लिए सभी विद्यार्थियों की अपार आईडी जनरेट करना अनिवार्य है। स्कूलों के सामने अपार का काम पूरा करने में कोई समस्या है तो उनका समाधान कराया जा रहा है। जिन स्कूलों में लापरवाही बरती जा रही है उनको नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस के बाद भी काम में लापरवाही बरती जाती है तो उनको पोर्टल पर बंद दर्शाया जाएगा।

    ओपी यादव, बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद