गाजियाबाद में बिना लाइसेंस रेस्तरां में परोसी जा रही थी शराब, आबकारी विभाग की छापेमारी में संचालक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। आरडीसी में बृहस्पतिवार देर रात आबकारी विभाग ने फ्लोक ओ क्लोक रेस्तरां में बिना लाइसेंस शराब पिलाने की सूचना पर छापा मारा। आबकारी निरीक्षक कीर्ति सिंह के नेतृत्व में पहुंची टीम ने देखा कि रेस्तरां के अंदर बिना किसी वैध लाइसेंस या परमिट के ग्राहकों को शराब पिलाई जा रही थी।

यह भी पढ़ें- कैंसिल चल रही 8 ट्रेनों का आज से होगा संचालन, दिल्ली से गाजियाबाद आने-जाने वाले हजारों यात्रियों को होगा फायदा

छापेमारी के दौरान मौके से हरियाणा राज्य में बिक्री के लिए मान्य विभिन्न ब्रांडों की कुल पांच लीटर शराब बरामद की गई। जिसमें ओल्ड मंक रम, ब्लैक डाग और वोदका की खुली व सील बंद बोतलें शामिल हैं। पुलिस ने मौके से संचालक पटेल नगर निवासी हिमांशु को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 63 और रेस्तरां नियमावली के तहत कविनगर थाने में केस दर्ज किया गया है।