कैंसिल चल रही 8 ट्रेनों का आज से होगा संचालन, दिल्ली से गाजियाबाद आने-जाने वाले हजारों यात्रियों को होगा फायदा
गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर पुनर्निर्माण के कारण रद्द की गई आठ ट्रेनें आज से फिर शुरू होंगी। इन लोकल ट्रेनों के चलने से दिल्ली-गाजियाबाद के बीच यात्रा क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण के चलते रद चल रही आठ ट्रेनों को शुक्रवार से संचालित किया जाएगा। लोकल ट्रेनों के संचालन से हजारों नौकरी पेशा और छात्र-छात्राओं को फायदा मिलेगा। पुनर्निर्माण के चलते अलग-अलग तिथि पर 16 ट्रेनों को रद किया गया था। इनमें ज्यादातर ट्रेनें दिल्ली से गाजियाबाद के बीच चलने वाली हैं।
इससे हजारों यात्रियों की परेशानी बढ़ गई थी। वहीं कुछ ट्रेनें प्लेटफार्म नंबर चार के स्थान पर पांच पर रोकी जा रही हैं। ज्यादातर ट्रेनों को 16 दिसंबर को संचालित कर दिया गया था। अब आठ ट्रेनों का संचालन शुक्रवार से शुरू हो जाएगा।
गाजियाबाद स्टेशन पर प्रतिदिन हजारों यात्री लोकल ट्रेनों में यात्रा करने के लिए पहुंचते हैं। वर्तमान में रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य चल रहा है। रेलवे लाइन के पास निर्माण कार्य चलने की वजह से ट्रेनों को रद करने और प्लेटफार्म नंबर बदलने का निर्णय लिया गया था।
ट्रेनें कब से कब तक रहेंगी रद
- ट्रेन संख्या 64428 नई दिल्ली-गाजियाबाद - 17 दिसंबर से 26 दिसंबर तक रद रहेगी।
- ट्रेन संख्या 64431 गाजियाबाद-नई दिल्ली - 17 दिसंबर से 26 दिसंबर तक रद रहेगी।
- ट्रेन संख्या 64432 नई दिल्ली-गाजियाबाद - 17 दिसंबर से 26 दिसंबर तक रद रहेगी।
- ट्रेन संख्या 64433 गाजियाबाद-नई दिल्ली - 17 दिसंबर से 26 दिसंबर तक रद रहेगी।
- ट्रेन संख्या 64553 मुरादाबाद-गाजियाबाद - 17 दिसंबर से 26 दिसंबर तक रद रहेगी।
- ट्रेन नंबर 64555 गाजियाबाद-मेरठ सिटी - 17 दिसंबर से 26 दिसंबर तक रद रहेगी।
- ट्रेन नंबर 64556 मेरठ सिटी-गाजियाबाद - 17 दिसंबर से 26 दिसंबर तक रद रहेगी।
- ट्रेन नंबर 64554 गाजियाबाद-एमबी - 17 दिसंबर से 26 दिसंबर तक रद रहेगी।
