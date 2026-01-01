गाजियाबाद में किश्त लेने आए रिकवरी एजेंटों को बंधक बनाकर पीटा, मोबाइल-लैपटॉप तोड़े
गाजियाबाद के मुरादनगर स्थित शेरपुर गांव में लोन की किश्त वसूलने गए दो रिकवरी एजेंटों को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया। आरोप है कि एक व्यक्ति ने चार मह ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, मुरादनगर (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में मुरादनगर के थाना क्षेत्र में शेरपुर गांव में लोन की किश्त लेने गए दो रिकवरी एजेंटों को बंधक बनाकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। घायल एजेंटों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
हापुड़ की विकास कॉलोनी के रहने वाले राहुल और एक निजी फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं। युवक के अनुसार शेरपुर गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने उनकी कंपनी से लोन लेने के बाद कुछ समय तो समय से किश्त दी मगर गत चार माह वह किश्त नहीं दे रहा है। फोन करने पर आरोपी फोन भी नहीं उठाता है।
मंगलवार दाेपहर को वह अपने साथी पुनीत साथ गांव में किश्त लेने के लिए गए थे। आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने दोनों को अपने घर में बंद करके मारपीट की। इतना ही नहीं आरोपियों ने उनके मोबाइल और लैपटाप भी तोड़ दिए। पीड़ितों ने थाने जाकर तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की।
यह भी पढ़ें- 5 लाख की सुपारी देकर कराया पिता का मर्डर, बेटों की साजिश का पर्दाफाश; रिटायर्ड अफसर की हत्या मामले में एक अरेस्ट
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सतेंद्र, काजल व अज्ञात के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।