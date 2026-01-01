गाजियाबाद में किश्त लेने आए रिकवरी एजेंटों को बंधक बनाकर पीटा, मोबाइल-लैपटॉप तोड़े

संवाद सहयोगी, मुरादनगर (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में मुरादनगर के थाना क्षेत्र में शेरपुर गांव में लोन की किश्त लेने गए दो रिकवरी एजेंटों को बंधक बनाकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। घायल एजेंटों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

हापुड़ की विकास कॉलोनी के रहने वाले राहुल और एक निजी फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं। युवक के अनुसार शेरपुर गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने उनकी कंपनी से लोन लेने के बाद कुछ समय तो समय से किश्त दी मगर गत चार माह वह किश्त नहीं दे रहा है। फोन करने पर आरोपी फोन भी नहीं उठाता है।