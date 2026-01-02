नए साल के जश्न में गाजियाबाद के लोगों ने तोड़े रिकॉर्ड, सिर्फ दो दिन में गटक गए इतने करोड़ की शराब

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिले में दिसंबर माह में रिकॉर्ड 164 करोड़ रुपये की शराब और बीयर की बिक्री हुई है, इसमें नए साल के स्वागत में 30 और 31 दिसंबर को 13 करोड़ रुपये की शराब और बीयर की बिक्री हुई है। एक जनवरी को छह करोड़ रुपये की शराब और बीयर की बिक्री हुई है।



जिलें में वर्तमान में शराब और बीयर की कुल 463 दुकानें संचालित हैं। औसतन जिले में पांच करोड़ रुपये की शराब और बीयर की बिक्री रोजाना होती है। पिछले साल दिसंबर माह में 145 करोड़ रुपये की शराब और बीयर की बिक्री हुई थी, इस साल

यह आंकड़ा बढ़कर 164 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

वहीं, नववर्ष के अवसर पर एक जनवरी को छह करोड़ रुपये की शराब और बीयर की बिक्री हुई है, जो कि सामान्य दिनों से अधिक है। जिला आबकारी अधिकारी संजय सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसंबर माह में क्रिसमस और 31 दिसंबर के मद्देनजर चार दिन शराब और बीयर की दुकानों को 10 के बजाय एक घंटा अधिक रात को 11 बजे तक खोलने का आदेश जारी किया था।