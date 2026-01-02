Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Ghaziabad Pollution: हवा चलने से प्रदूषण में आई कमी, वसुंधरा फिर भी रेड जोन में

    By Shobhit Sharma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 06:22 PM (IST)

    शीतलहर और हवा चलने से गाजियाबाद जिले के प्रदूषण स्तर में कमी आई है। शुक्रवार को गाजियाबाद का एक्यूआई 239 दर्ज किया गया, जबकि इंदिरापुरम में यह 196 रहा ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    गाजियाबाद में शीतलहर के साथ प्रदूषण स्तर में अच्छी खासी कमी आई।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। शीतलहर के साथ शुक्रवार को जिले के प्रदूषण स्तर में अच्छी खासी कमी आई है। गाजियाबाद में 239 एक्यूआई के साथ हवा का स्तर ऑरेंज जोन में रहा लेकिन स्वास्थ्य के लिए हवा हानिकारक श्रेणी में ही रही। इसके अलावा इंदिरापुरम में सबसे कम 196 एक्यूआई दर्ज किया गया।

    लोनी में एक दिन में प्रदूषण का स्तर तेजी से घटा यहां बृहस्पतिवार को 407 एक्यूआई था, जो शुक्रवार को 223 दर्ज किया गया। वसुंधरा में हवा जहरीली रही और प्रदूषण का स्तर भी गंभीर श्रेणी में रहा।

    केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ऐप पर बृहस्पतिवार को गाजियाबाद का एक्यूआई 356 दर्ज किया गया था, जो शुक्रवार को घटकर 239 पर आ गया। इससे हवा बेहद खराब श्रेणी से निकल खराब में रही। इसी तरह से इंदिरापुरम में 286 से घटकर एक्यूआइ 196 पर आ गया और यह स्टेशन यलो जोन में रहा।

    संजयनगर और लोनी दोनों ऑरेंज जोन में रहे जबकि 313 एक्यूआई के साथ बेहद खराब श्रेणी में रहा। बृहस्पतिवार को यहां का एक्यूआई 404 था।

    प्रदूषण नियंत्रण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी अंकित सिंह ने बताया कि हवा चलने से प्रदूषण स्तर में कमी आई है। इसके अलावा लोनी में लगातार प्रदूषण की रोकथाम के लिए काम किए गए। इसका भी असर देखने को मिला है। आने वाले दिनों में कोहरे के दौरान भी प्रदूषण की रोकथाम के लिए काम लगातार जारी रहेंगे।

    यह भी पढ़ें- गाजियाबाद में निमोनिया से दो मासूमों की मौत, बेहोशी की हालत में लाए गए अस्पताल; OPD में 300 से ज्यादा मरीज