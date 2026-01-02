Ghaziabad Pollution: हवा चलने से प्रदूषण में आई कमी, वसुंधरा फिर भी रेड जोन में

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। शीतलहर के साथ शुक्रवार को जिले के प्रदूषण स्तर में अच्छी खासी कमी आई है। गाजियाबाद में 239 एक्यूआई के साथ हवा का स्तर ऑरेंज जोन में रहा लेकिन स्वास्थ्य के लिए हवा हानिकारक श्रेणी में ही रही। इसके अलावा इंदिरापुरम में सबसे कम 196 एक्यूआई दर्ज किया गया।

लोनी में एक दिन में प्रदूषण का स्तर तेजी से घटा यहां बृहस्पतिवार को 407 एक्यूआई था, जो शुक्रवार को 223 दर्ज किया गया। वसुंधरा में हवा जहरीली रही और प्रदूषण का स्तर भी गंभीर श्रेणी में रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ऐप पर बृहस्पतिवार को गाजियाबाद का एक्यूआई 356 दर्ज किया गया था, जो शुक्रवार को घटकर 239 पर आ गया। इससे हवा बेहद खराब श्रेणी से निकल खराब में रही। इसी तरह से इंदिरापुरम में 286 से घटकर एक्यूआइ 196 पर आ गया और यह स्टेशन यलो जोन में रहा।