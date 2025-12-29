सड़क नहीं तो वोट नहीं, जनसुविधा नहीं तो टैक्स नहीं; हम-तुम रोड की बदहाली पर फूटा गाजियाबाद के लोगों का गुस्सा

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन की हम-तुम रोड की बदहाल स्थिति के विरोध में रविवार को क्षेत्र की सात सोसायटियों के निवासियों ने एकजुट होकर रोड शो निकाला और धरना दिया। दोपहर साढ़े 12 बजे शुरू हुए इस विरोध-प्रदर्शन में दिया ग्रीन, निलाया ग्रीन, मेहक जीवन, मोती रेजीडेंसी, मीडोज विस्टा, संचार आर्केड रेजीडेंसी और राज विलास सोसायटी के लोग शामिल हुए। बाद में पुलिस हस्तक्षेप के बाद करीब ढाई बजे प्रदर्शन समाप्त हुआ।

इस दौरान निवासियों को आश्वासन दिया गया कि शनिवार शाम संबंधित जीडीए अधिकारियों से उनकी समस्या को लेकर बातचीत कराई जाएगी। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि इस सड़क की स्थिति पिछले चार वर्षों से अत्यंत जर्जर बनी हुई है। करीब पांच हजार लोगों की रोजाना आवाजाही वाले इस मार्ग पर गहरे गड्ढे, टूटी-फूटी सड़क, वर्षा के समय जलभराव, स्ट्रीट लाइटों की कमी और भारी वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही के कारण आए दिन गंभीर हादसे हो रहे हैं।

लोगों का आरोप है कि इन दुर्घटनाओं में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कुछ लोग स्थायी रूप से विकलांग भी हो चुके हैं। निवासियों ने कहा कि सड़क की बदहाली को लेकर जीडीए में कई बार शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन अब तक न तो कोई अस्थायी और न ही स्थायी समाधान किया गया है। रोड शो के दौरान प्रदर्शनकारी हाथों में बैनर लेकर नारेबाजी करते नजर आए।

उन्होंने सड़क नहीं तो वोट नहीं और जन सुविधा नहीं तो टैक्स नहीं जैसे नारे लगाकर प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि हम-तुम रोड का तत्काल निर्माण या मरम्मत कर उसे गड्ढा-मुक्त किया जाए। साथ ही सड़क पर सफेद पट्टियां, पर्याप्त स्ट्रीट लाइट, रिफ्लेक्टर और सुरक्षा संकेतक लगाए जाएं। बढ़ते यातायात को देखते हुए सड़क के चौड़ीकरण की भी मांग की गई।

यदि शीघ्र ही सड़क की स्थिति में सुधार नहीं किया गया, तो वे आंदोलन को और व्यापक स्तर पर ले जाने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। - दीपक त्यागी, निवासी, निलाया ग्रीन्स सोसायटी अब तक 15-20 लोगों की जान जा चुकी है पिछले तीन वर्षों से हालत बद से बदतर हो गए है, कई लोग घायल व विकलांग हो गए है। शासन प्रशासन से गुहार लगाते आ रहें हैं। अब सब्र का बांध टूट गया है। - मुरारी लाल शर्मा, एओए उपाध्यक्ष, महक जीवन सोसायटी

सड़क पर हो रही दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी संबंधित विभागों की तय की जाए, विभागों को एक निश्चित समय बताना होगा तभी यह कार्य संभव होगा। - मनजीत सिंह, निवासी, निलाया ग्रीन सोसायटी लोगों यहां पर टैक्स देते हैं। आए दिन हम-तुम रोड़ पर हादसे होते हैं। सड़क पर गहरे-गहरे गड्ढे हो चुके हैं। हमारी प्रशासन से केवल एक ही मांग है। हम-तुम रोड़ का निर्माण। - राकेश चौधरी, निवासी, मोती रेजीडेंसी सड़क हादसे में टंपर के नीचे आने से गवाया हाथ मोती रेजीडेंसी निवासी प्रशांत त्यागी ने बताया कि दो दिसंबर 2024 को हम-तुम रोड पर दो पहिया वाहन चलाते समय पीछे से टम्पर ने टक्कर मारी, जिससे वह नीचे दाएं ओर गिर गए और टंपर मेरे हाथ के ऊपर से गुजर गया। उनका कहना है कि जल्द से जल्द सड़क का निर्माण किया जाए। जिससे जो दुर्घटना उनके साथ हुई है, वह किसी ओर के साथ न हो।