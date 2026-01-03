Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'बिजली नहीं मिल रही तो पाकिस्तान चले जाओ', गाजियाबाद में शिकायत करने पर कर्मचारी ने दिया विवादित बयान

    By Shobhit Sharma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 07:26 PM (IST)

    गाजियाबाद के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में बिजली कटौती की शिकायत करने पर एक कर्मचारी ने निवासी सूरज को 'पाकिस्तान चले जाओ' कह दिया। नो कट जोन होने के बावजूद ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    बिजली नहीं आने की शिकायत की तो पाकिस्तान चले जाने की बात कही।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। नो कट जोन होने के बावजूद बिजली आपूर्ति बाधित रहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर इसकी शिकायत करो बिजली विभाग के कर्मचारी बजाय समाधान के उल्टी-सीधी नसीहत देते हैं। कुछ ऐसा ही मामला इंद्रप्रस्थ कालोनी निवासी सूरज के साथ हुआ।

    बिजलीघर कॉल करने पर उन्होंने कटौती की शिकायत की तो बिजली कर्मचारी ने दो टूक बोल दिया कि बिजली नहीं मिल रही तो पाकिस्तान चले जाओ। अधिकारियों का दावा है कि आरोपित बिजली कर्मी अनुबंधित कंपनी से संविदा पर है, उसे तैनाती स्थल से हटाने की संस्तुति की है।

    टीला मोड़ की इंद्रप्रस्थ कॉलोनी निवासी सूरज ने बताया कि पिछले कई दिनों से ट्रिपिंग की समस्या बढ़ी है। शनिवार को भी दिन भर बिजली का आना-जाना लगा रहा तो बिजलीघर समस्या जानने के लिए काल की। काल पर बात करने वाला कर्मी झल्ला गया और पाकिस्तान जाने के लिए बोलने लगा। इस बात पर स्थानीय लोगों ने भी नाराजगी जताई।

    आरडब्ल्यूए अध्यक्ष सतीश भारद्वाज से इसकी शिकायत की। इसके बाद कालोनी के व्हाट्सएप ग्रुप में एसडीओ को टैग करते हुए शिकायत की गई। एसडीओ बृजमोहन ने बताया कि बिजली कर्मचारी अनुबंधित कंपनी से संविदा पर है। उसे तैनाती स्थल से हटाया जाएगा। कंपनी को भी कार्रवाई के लिए लिखा गया है। उपभोक्ताओं से गलत व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- गाजियाबाद में CM योगी आदित्यनाथ के पोस्टर फाड़ने पर केस दर्ज, घटना का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई