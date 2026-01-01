गाजियाबाद: कागजों में सिमट गया नो ट्रिपिंग जोन, साहिबाबाद में घंटों बिजली कटौती से लोग परेशान

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। शहर केवल कागजों में नो ट्रिपिंग जोन बनकर रह गया है। धरातल पर स्थिति बेहद खराब है। लोगों को राजना तीन से चार घंटे बिजली कटौती से जूझना पड़ रहा है। फाल्ट होने पर कई बार 10 से 12 घंटे तक भी बिजली नहीं मिल पाती। लोगों का कहना है कि नो ट्रिपिंग जोन केवल कागजों में है।

दरअसल, नो ट्रिपिंग जोन में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति होनी चाहिए। इसके बाद भी शहर में रोजाना बिजली कटौती झेलनी पड़ रही है। ट्रिपिंग व लो-वोल्टेज की समस्या तो आम बात है। जबकि सर्दी बढ़ने के साथ ही जिले में बिजली की खपत भी आधी रह गई है। इसके बाद भी लोगों को रोजाना तीन से चार घंटे बिजली कटौती से जूझना पड़ रहा है।

पल्ला झाड़ते रहे अधिकारी शिकायत करने पर अधिकारी फाल्ट बताकर पल्ला झाड़ लेते हैं। इस वर्ष गर्मी के सीजन में बिजली की खपत 1900 मेगावाट तक पहुंच गई थी। कहीं ट्रांसफार्मर फुंकने तो कहीं फाल्ट के कारण बिजली कट रही थी। अधिकारी इसका कारण ओवरलोडिंग को मान रहे थे। अब बिजली की खपत गर्मी के सीजन के मुकाबले 900 से 1000 मेगावाट के बीच रह गई है।

इंद्रप्रस्थ के लोगों को 15 घंटे बाद मिली बिजली बुधवार को इंद्रप्रस्थ कालोनी में बिजली कट गई थी। अधिकारी इसका कारण फाल्ट बताते रहे। कभी लाइन में फाल्ट तो कभी इंसुलेटर में फाल्ट बताने का सिलसिला जारी रहा। लोगों को करीब 15 घंटे बाद बिजली मिल सकी। कालोनी के बृजपाल सिंह व मुकेश रावत का कहा कि अगर आगे भी यदि स्थिति रही तो विद्युत निगम के खिलाफ धरना-प्रदर्शन करेंगे। इसकी जिम्मेदारी अधिकारियों की होगी।