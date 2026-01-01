Language
    गाजियाबाद एलिवेटेड रोड पर टैंकर से टकराई कार, कई बार पलटी; चालक गंभीर रूप से घायल

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 02:05 PM (IST)

    गुरुवार सुबह गाजियाबाद एलिवेटेड रोड पर रोटरी गोलचक्कर के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ने खड़े नगर निगम के पानी के टैंकर को टक्कर मार दी, ...और पढ़ें

    गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड पर गुरुवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। जागरण

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गुरुवार सुबह करीब 11 बजे गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। रोटरी गोलचक्कर के पास नगर निगम का पानी का टैंकर खड़ा था, तभी पीछे से तेज रफ्तार से आ रही एक कार उससे टकरा गई।

    टक्कर का असर इतना जबरदस्त था कि कार मौके पर ही कई बार पलटते हुए बेकाबू हो गई और सड़क पर उल्टी पड़ी रही।हादसे में कार सवार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।

    स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे बाहर निकाला और नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि टैंकर सड़क किनारे खड़ा था, लेकिन शायद सही जगह पर नहीं होने के कारण यह हादसा हुआ।

    पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक व्यवस्था संभाली और क्रेन की मदद से पलटी कार को हटवाया। मामले की जांच की जा रही है। इस हादसे से एलिवेटेड रोड पर कुछ देर तक जाम की स्थिति बनी रही।