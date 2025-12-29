दिल्ली-नोएडा से भी अधिक जहरीली रही लोनी-वसुंधरा की हवा, देश में तीसरे नंबर पर सबसे प्रदूषित रहा गाजियाबाद

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। नोएडा सोमवार को 410 AQI के साथ प्रदूषित शहरों में पहले स्थान पर रहा जबकि 401 AQI के साथ दिल्ली दूसरे पर। लेकिन गाजियाबाद के दो स्टेशन लोनी और वसुंधरा की बात की जाए तो यहां की हवा दिल्ली और नोएडा से भी खराब दर्ज की गई।

लोनी में 442 और वसुंधरा में 412 एक्यूआई के साथ हवा नोएडा और दिल्ली से भी जहरीली रही। पिछले कुछ दिनों से दोनों स्टेशन का प्रदूषण स्तर 400 के आसपास ही रह रहा है। गाजियाबाद प्रदूषित शहरों में तीसरे स्थान पर रहा।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार गाजियाबाद का वायु गुणवत्ता सूचकांक सोमवार को 393 दर्ज किया गया हालांकि एक दिन पहले यह 414 पर था। इसमें गिरावट का असर थोड़ा बहुत ही हवा पर पड़ा। हवा की गुणवत्ता गंभीर से निकलकर खराब श्रेणी में दर्ज की गई।

ग्रेप के तहत कराए जा रहे रोकथाम के तमाम प्रयास और पाबंदियों के बाद भी हवा के स्तर में सुधार नहीं है। गाजियाबाद में सबसे ज्यादा लोनी की हवा खराब है। रविवार को लोनी में एक्यूआई 445 था, जो सोमवार को 442 दर्ज किया गया। ठीक ऐसे ही वसुंधरा में भी मामूली गिरावट के साथ 412 एक्यूआई के साथ गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। यहां एक दिन पहले 433 एक्यूआई था।