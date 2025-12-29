Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दिल्ली-नोएडा से भी अधिक जहरीली रही लोनी-वसुंधरा की हवा, देश में तीसरे नंबर पर सबसे प्रदूषित रहा गाजियाबाद

    By Shobhit Sharma Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 06:29 PM (IST)

    गाजियाबाद के लोनी और वसुंधरा में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) नोएडा और दिल्ली से भी अधिक दर्ज किया गया, जिससे वहां की हवा अधिक जहरीली रही। गाजियाबाद दे ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। नोएडा सोमवार को 410 AQI के साथ प्रदूषित शहरों में पहले स्थान पर रहा जबकि 401 AQI के साथ दिल्ली दूसरे पर। लेकिन गाजियाबाद के दो स्टेशन लोनी और वसुंधरा की बात की जाए तो यहां की हवा दिल्ली और नोएडा से भी खराब दर्ज की गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लोनी में 442 और वसुंधरा में 412 एक्यूआई के साथ हवा नोएडा और दिल्ली से भी जहरीली रही। पिछले कुछ दिनों से दोनों स्टेशन का प्रदूषण स्तर 400 के आसपास ही रह रहा है। गाजियाबाद प्रदूषित शहरों में तीसरे स्थान पर रहा।

    केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार गाजियाबाद का वायु गुणवत्ता सूचकांक सोमवार को 393 दर्ज किया गया हालांकि एक दिन पहले यह 414 पर था। इसमें गिरावट का असर थोड़ा बहुत ही हवा पर पड़ा। हवा की गुणवत्ता गंभीर से निकलकर खराब श्रेणी में दर्ज की गई।

    ग्रेप के तहत कराए जा रहे रोकथाम के तमाम प्रयास और पाबंदियों के बाद भी हवा के स्तर में सुधार नहीं है। गाजियाबाद में सबसे ज्यादा लोनी की हवा खराब है। रविवार को लोनी में एक्यूआई 445 था, जो सोमवार को 442 दर्ज किया गया। ठीक ऐसे ही वसुंधरा में भी मामूली गिरावट के साथ 412 एक्यूआई के साथ गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। यहां एक दिन पहले 433 एक्यूआई था।

    धुंध से बढ़ रही परेशानी 

    सुबह शाम पड़ रहे कोहरे और धुंध से लोगों को प्रदूषण के चलते परेशानी उठानी पड़ रही है। हवा का स्तर खराब होने के चलते लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में कूड़े जलाने की घटनाएं भी काफी बढ़ी हैं। सर्दी में आग जलाने के लिए प्रयोग हो रही लकड़ी और कोयला भी प्रदूषण के स्तर को खराब कर रहा है।

    AQI की स्थिति

    • गाजियाबाद - 393
    • इंदिरापुरम - 353
    • लोनी - 442
    • संजयनगर- 364
    • वसुंधरा- 412

    यह भी पढ़ें- गाजियाबाद के मोदीनगर में ट्रक से टकराई रोडवेज बस, रोड पर मची चीख-पुकार; लगा भीषण जाम

    लोनी में लगातार कार्रवाई कर प्रदूषण कम करने की कोशिश की जा रही है। ठीक ऐसे ही वसुंधरा में भी छिड़काव समेत अन्य उपाय कराए जा रहे हैं। सर्दी में काफी लोग कूड़े में आग लगा देते हैं। ऐसे मामलों को रोकने के लिए नगर निगम समेत अन्य संबंधित विभागों को लिखा गया है।

    -

    - अंकित सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड