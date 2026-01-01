जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। आज बृहस्पतिवार से वाहनों का प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र बनवाना महंगा हो जाएगा। वाहन चालकों को प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब ज्यादा धनराशि खर्च करनी होगी।

एआरटीओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि ऑनलाइन प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र बनाए जाने के लिए शासन की ओर से प्रतिवर्ष पांच प्रतिशत शुल्क वृद्धि का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार परिवहन आयुक्त को दिया गया है।