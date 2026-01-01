Language
    गाजियाबाद में आज से प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र बनवाना होगा महंगा, नए नियम में क‍ितने देने होंगे रुपये?

    By Lakshay Chaudhary Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 05:31 AM (IST)

    गाजियाबाद में आज से वाहनों के प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र बनवाना महंगा हो जाएगा। सरकार के प्रावधान के तहत प्रतिवर्ष पांच प्रतिशत शुल्क वृद्धि की गई है।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। आज बृहस्पतिवार से वाहनों का प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र बनवाना महंगा हो जाएगा। वाहन चालकों को प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब ज्यादा धनराशि खर्च करनी होगी।

    एआरटीओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि ऑनलाइन प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र बनाए जाने के लिए शासन की ओर से प्रतिवर्ष पांच प्रतिशत शुल्क वृद्धि का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार परिवहन आयुक्त को दिया गया है।

    पेट्रोल से चलने वाले दोपहिया वाहन चालकों को प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब 65 के स्थान पर 70 रुपये खर्च करने होंगे।

    वहीं तिपहिया और चार पहिया पेट्रोल, एलपीजी और सीएनजी ईंधन के वाहनों को 85 के स्थान पर 90 रुपये प्रदूषण की जांच के लिए देने होंगे। इसके अलावा डीजल वाहनों का प्रमाण पत्र अब 115 रुपये के स्थान पर 120 रुपये में बनाया जाएगा।

