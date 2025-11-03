Language
    Ghaziabad News: मोदीनगर के सौंदा में ट्रैक्टर पलटने से ग्राम प्रधान की मौत, क्षेत्र में शोक की लहर

    By Jagran News Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 11:08 AM (IST)

    गाजियाबाद के मोदीनगर में एक ट्रैक्टर दुर्घटना में ग्राम प्रधान की दुखद मौत हो गई। यह घटना सौंदा गांव में हुई, जहां ट्रैक्टर पलटने से प्रधान की मौके पर ही मौत हो गई। इस खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है, और लोग प्रधान के योगदान को याद कर रहे हैं।

    प्रधान रजनीश त्यागी की फाइल फोटो।

    विकास वर्मा, मोदीनगर। निवाड़ी थाना क्षेत्र के गांव सौंदा में सोमवार तड़के खेत में ट्रैक्टर पलट गया। जिसके नीचे दबने से गांव के प्रधान रजनीश त्यागी की मौत हो गई। स्वजन ने बिना पोस्टमार्टम कराए शव का अंतिम संस्कार कर दिया।

    रजनीश सुबह करीब चार बजे ट्रैक्टर लेकर निकले थे। खेत में काम करते हुए ट्रैक्टर गड्ढे में फंसकर पलटा। अनियंत्रित होकर रजनीश जमीन पर गिरे और ट्रैक्टर का पहिया पेट के ऊपर से उतर गया। मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

    कीचड़ में बाइक फिसलने से युवक घायल

    उधर, मुरादनगर थाना क्षेत्र में रविवार शाम को ईदगाह रोड पर हुए सड़क हादसे में बाइक फिसलने के बाइक सवार युवक घायल हो गया। नगर की ईदगाह कालोनी में आमिर अपने परिवार के साथ रहते हैं। रविवार शाम को वह बाइक द्वारा किसी काम के चलते रेलवे रोड की ओर जा रहे थे। कॉलोनी में टूटी नाली के चलते सड़क पर कीचड़ फैली हुई है।

    कीचड़ के कारण अनियंत्रित होकर उनकी बाइक फिसल गई। जिसके चलते बाइक सवार युवक घायल हो गए। आसपास के लोगों ने घायल युवक को निकट के चिकित्सालय में पहुंचाया। लोगों का कहना है कि कालोनी की जर्जर सड़क के चलते जलभराव के हालात बने रहते हैं। गड्ढों के चलते आए दिन कालोनी में कोई न कोई घायल होता रहता है। स्थानीय लोग कई बार इस संबंध में कार्रवाई की मांग कर चुके हैं।

