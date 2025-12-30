मां ने कपड़ों से की बेटे के कंकाल की पहचान, DNA से खुलेगा लविश की मौत का राज; 3 नवंबर को हुआ था लापता

संवाद सहयोग, मसूरी (गाजियाबाद)। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में रविवार को एक बच्चे का कंकाल मिला है। माना जा रहा है कि यह कंकाल समयपुर गांव से तीन नवंबर को लापता 11 वर्षीय लविश का है। लविश की मां ने उसी दिन थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, लविश के शाम तक घर न लौटने पर परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताई थी। मित्र सेन की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। परिवार में पत्नी, बेटा सागर और लविश थे। तीन नवंबर को लविश घर से बाहर खेलने के लिए गया था। जब वह देर शाम तक वापस नहीं लौटा तो उसकी मां ने शिकायत दर्ज कराई थी। रविवार को नूरपुर के पास हवाई रोड के जंगल में एक कंकाल मिला, जिसके पास कुछ कपड़े पड़े हुए थे।