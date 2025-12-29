Language
    गाजियाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में तीसरी मंजिल से गिरकर रियल स्टेट कारोबारी की मौत

    By Ashutosh Gupta Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 08:25 PM (IST)

    इंदिरापुरम के शिप्रा सनसिटी में एक रियल एस्टेट कारोबारी नमन लोहानी की तीसरी मंजिल से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह सुबह छत पर चाय पी रह ...और पढ़ें

    इंदिरापुरम में छत से गिरकर रियल एस्टेट कारोबारी की मौत।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के शिप्रा सनसिटी में सोमवार सुबह छत पर चाय पी रहे एक रियल स्टेट कारोबारी की संदिग्ध परिस्थितियों में तीसरी मंजिल से नीचे गिरकर मौत हो गई। वह यहां परिवार के साथ रहते थे और सुबह के समय चाय लेकर छत पर टहलने के लिए गए थे।

    पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले में स्वजन ने पुलिस से शिकायत नहीं की है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

    शिप्रा सनसिटी के डी-133 की दूसरी मंजिल पर रहने वाले 25 वर्षीय नमन लोहानी रियल स्टेट कारोबारी थे। वह यहां मां व छोटे भाई के साथ रहते थे। जबकि पिता हरियाणा में रहकर एक फाइनेंस कंपनी में नौकरी करते हैं। सोमवार को नमन घर पर मां व छोटे भाई के साथ थे।

    सुबह करीब साढ़े 10 बजे उन्होंने मां से चाय बनवाई और चाय का कप लेकर तीसरी मंजिल पर छत पर चले गए। यहां चह चाय पीते हुए टहल रहे थे। इस दौरान अचानक संदिग्ध हालात में वह नीचे आ गिरे। तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे।

    लोगों ने उन्हें देखकर स्वजन को सूचना दी और मां ने लोगों की मदद से उन्हें पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। यहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौके पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हादसे के बाद से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। पड़ोसियों का कहना है कि नमन लोहानी मिलनसार स्वभाव के थे और हमेशा हंसते रहते थे। सोसायटी वाले भी उनकी मौत की खबर से सदमे में हैं।

    एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का सही कारण स्पष्ट हाे सकेगा। मामले में स्वजन की तरफ से तहरीर नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट व तहरीर आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।