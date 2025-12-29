Language
    गाजियाबाद में मेरठ के युवक ने ट्रेन के आगे आकर दी जान, घर पर फोन कर किया सुसाइड

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 03:16 PM (IST)

    गाजियाबाद के कविनगर थानाक्षेत्र में सोमवार दोपहर मेरठ निवासी अब्दुल रहमान ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। विवेकानंद आरओबी के पास हुई इस घटना का ...और पढ़ें

    ट्रैक के पास जांच में जुटी पुलिस। जागरण

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। सोमवार दोपहर कविनगर थानाक्षेत्र में मेरठ के युवक ने ट्रेन के आगे आकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक युवक ने विवेकानंद आरओबी के पास आत्महत्या की है।

    युवक का नाम अब्दुल रहमान है। आत्महत्या की वजह का पता नहीं लग पाया है। बताया जा रहा है कि युवक ने अपने घर फोन कर आत्महत्या करने की सूचना दे दी थी।

