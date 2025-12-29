गाजियाबाद में मेरठ के युवक ने ट्रेन के आगे आकर दी जान, घर पर फोन कर किया सुसाइड
गाजियाबाद के कविनगर थानाक्षेत्र में सोमवार दोपहर मेरठ निवासी अब्दुल रहमान ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। विवेकानंद आरओबी के पास हुई इस घटना का ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। सोमवार दोपहर कविनगर थानाक्षेत्र में मेरठ के युवक ने ट्रेन के आगे आकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक युवक ने विवेकानंद आरओबी के पास आत्महत्या की है।
युवक का नाम अब्दुल रहमान है। आत्महत्या की वजह का पता नहीं लग पाया है। बताया जा रहा है कि युवक ने अपने घर फोन कर आत्महत्या करने की सूचना दे दी थी।
