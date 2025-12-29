जिला बदर घोषित बदमाश ने बाइक चोरी कर महिला से छीनी कुंडल, कविनगर पुलिस ने दबोचा
कविनगर पुलिस ने छह महीने के लिए जिलाबदर घोषित बदमाश पीयूष उर्फ बिट्टू को गाजियाबाद में गिरफ्तार किया है। आरोपित ने जिलाबदर अवधि के दौरान नंदग्राम से ब ...और पढ़ें
विनीत कुमार, गाजियाबाद। कविनगर पुलिस ने छह महीने के लिए जिलाबदर घोषित किए गए बदमाश को क्षेत्र में घूमता पाए जाने पर गिरफ्तार किया है। बदमाश ने जिलाबदर अवधि में ही नंदग्राम से बाइक चोरी की फिर एक महिला से कुंडल छीन लिया।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
रविवार रात कविनगर पुलिस को आरोपित क्षेत्र में घूमता मिलने पर दबोच लिया गया। आरोपित गोविंदपुरम निवासी पीयूष उर्फ बिट्टू पर चोरी, लूट और हत्या के प्रयास के 13 मुकदमे दर्ज हैं।
यह भी पढ़ें- भाकियू ने पंचायत में अधिकारियों से आरपार की लड़ाई का किया एलान, 'मांग पूरी नहीं होने तक धरना रहेगा जारी'
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।