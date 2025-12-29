Language
    जिला बदर घोषित बदमाश ने बाइक चोरी कर महिला से छीनी कुंडल, कविनगर पुलिस ने दबोचा

    By Vineet KumarEdited By: Anup Tiwari
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 03:03 PM (IST)

    गिरफ्तार आरोपी।

    विनीत कुमार, गाजियाबाद। कविनगर पुलिस ने छह महीने के लिए जिलाबदर घोषित किए गए बदमाश को क्षेत्र में घूमता पाए जाने पर गिरफ्तार किया है। बदमाश ने जिलाबदर अवधि में ही नंदग्राम से बाइक चोरी की फिर एक महिला से कुंडल छीन लिया।

    रविवार रात कविनगर पुलिस को आरोपित क्षेत्र में घूमता मिलने पर दबोच लिया गया। आरोपित गोविंदपुरम निवासी पीयूष उर्फ बिट्टू पर चोरी, लूट और हत्या के प्रयास के 13 मुकदमे दर्ज हैं।

