जिला बदर घोषित बदमाश ने बाइक चोरी कर महिला से छीनी कुंडल, कविनगर पुलिस ने दबोचा

विनीत कुमार, गाजियाबाद। कविनगर पुलिस ने छह महीने के लिए जिलाबदर घोषित किए गए बदमाश को क्षेत्र में घूमता पाए जाने पर गिरफ्तार किया है। बदमाश ने जिलाबदर अवधि में ही नंदग्राम से बाइक चोरी की फिर एक महिला से कुंडल छीन लिया।