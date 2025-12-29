भाकियू ने पंचायत में अधिकारियों से आरपार की लड़ाई का किया एलान, 'मांग पूरी नहीं होने तक धरना रहेगा जारी'
जागरण संवाददाता, मोदीनगर (गाजियाबाद)। गाजियाबाद के मोदीनगर में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे के पांचवें चरण के अंतर्गत निर्माणाधीन गोल चक्कर के निकट तलहैटा गांव में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने रविवार को पंचायत की। मांग पूरी नहीं होने तक धरना जारी रखने का फैसला लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से आरपार की लड़ाई का एलान भी किया।
पदाधिकारियों की मांग है कि ग्रामीणों को उतार-चढ़ाव के लिए यहां रास्ता दिया जाए। एक्सप्रेस-वे के बराबर में खनन से हुए गड्ढों को भरा जाए। जिन किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, उन्हें मुआवजा दिया जाए।
पिछले एक सप्ताह से तलहैटा गांव में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान धरने पर हैं। उन्होंने निर्माण कार्य बंद कराया हुआ है। रोजाना अलग-अलग गांवों से किसान यहां धरने में शामिल होने पहुंच रहे हैं।
इसी के चलते रविवार को भाकियू ने धरनास्थल पर पंचायत आयोजित की, जिसमें आगे की रणनीति तैयार की गई। सैदपुर, चुड़ियाला, तलहैटा, मुरादाबाद, शाहजहांपुर समेत आसपास के गांव के किसान शामिल होने पहुंचे।
पदाधिकारियों ने कहा कि अधिकारियों की मनमानी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक सप्ताह से कड़ाके की सर्दी में किसान यहां धरने पर हैं, लेकिन कोई अधिकारी उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा है। पदाधिकारियों ने बताया कि एक्सप्रेस-वे के साइड में ठेकेदारों द्वारा मिट्टी का खनन किया जा रहा है, जिसके चलते यहां बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं। इसी रास्ते से किसान खेतों पर जाते हैं लेकिन, गड्ढों के कारण किसान खेतों पर नहीं जा पा रहे हैं। बड़ी संख्या में किसान प्रभावित हो रहा है।
इसके अलावा किसानों को यहां उतार चढ़ाव के लिए रास्ता दिया जाए। इस मौके पर जिलाध्यक्ष बिजेंद्र सिंह, रामअवतार त्यागी, कुलदीप त्यागी, जयकुमार मलिक, बृजपाल, ज्ञानेश्वर त्यागी, रामकुमार त्यागी, ईश्वर दयाल, शेखर, दीपक, महेश, रामकुमार त्यागी आदि उपस्थित रहे।
