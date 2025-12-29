भाकियू ने पंचायत में अधिकारियों से आरपार की लड़ाई का किया एलान, 'मांग पूरी नहीं होने तक धरना रहेगा जारी'

जागरण संवाददाता, मोदीनगर (गाजियाबाद)। गाजियाबाद के मोदीनगर में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे के पांचवें चरण के अंतर्गत निर्माणाधीन गोल चक्कर के निकट तलहैटा गांव में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने रविवार को पंचायत की। मांग पूरी नहीं होने तक धरना जारी रखने का फैसला लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से आरपार की लड़ाई का एलान भी किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पदाधिकारियों की मांग है कि ग्रामीणों को उतार-चढ़ाव के लिए यहां रास्ता दिया जाए। एक्सप्रेस-वे के बराबर में खनन से हुए गड्ढों को भरा जाए। जिन किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, उन्हें मुआवजा दिया जाए। पिछले एक सप्ताह से तलहैटा गांव में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान धरने पर हैं। उन्होंने निर्माण कार्य बंद कराया हुआ है। रोजाना अलग-अलग गांवों से किसान यहां धरने में शामिल होने पहुंच रहे हैं।