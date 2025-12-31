गाजियाबाद में सब्जी मंडी में रिकॉर्ड वसूली, तय लक्ष्य से 75 लाख अधिक यूजर चार्ज वसूला

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद के साहिबाबाद में नवीन फल एवं सब्जी मंडी में पिछले साल अक्टूबर से इस साल अक्टूबर माह तक तीन करोड़ रुपये अधिक की वसूली की गई है।

अधिकारियों का दावा है कि तय लक्ष्य से अक्टूबर माह में तय लक्ष्य से 75 लाख रुपये अधिक यूजर चार्ज वसूल किया गया।

मंडी सचिव सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि मंडी समिति का बीते वित्तीय वर्ष में यूजर चार्ज के रूप में तय लक्ष्य से कहीं अधिक राजस्व एकत्र किया। इस साल अक्टूबर तक मंडी समिति को लक्ष्य 4.99 करोड़ रुपये का दिया गया था। समिति ने 5.74 करोड़ तक के लक्ष्य को पूरा किया। कुल आय का लक्ष्य अक्टूबर से इस साल अक्टूबर तक 14.22 करोड़ था। इसमें 17.20 करोड़ की आय के साथ रिकॉर्ड वसूली की गई।