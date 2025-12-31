Language
    गाजियाबाद में सब्जी मंडी में रिकॉर्ड वसूली, तय लक्ष्य से 75 लाख अधिक यूजर चार्ज वसूला

    By Shobhit Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 11:00 AM (IST)

    गाजियाबाद के साहिबाबाद स्थित नवीन फल एवं सब्जी मंडी ने पिछले साल अक्टूबर से इस साल अक्टूबर तक लक्ष्य से 3 करोड़ रुपये अधिक की वसूली की है। अक्टूबर माह ...और पढ़ें

    नवीन फल एवं सब्जी मंडी। जागरण

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद के साहिबाबाद में नवीन फल एवं सब्जी मंडी में पिछले साल अक्टूबर से इस साल अक्टूबर माह तक तीन करोड़ रुपये अधिक की वसूली की गई है।

    अधिकारियों का दावा है कि तय लक्ष्य से अक्टूबर माह में तय लक्ष्य से 75 लाख रुपये अधिक यूजर चार्ज वसूल किया गया।

    मंडी सचिव सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि मंडी समिति का बीते वित्तीय वर्ष में यूजर चार्ज के रूप में तय लक्ष्य से कहीं अधिक राजस्व एकत्र किया। इस साल अक्टूबर तक मंडी समिति को लक्ष्य 4.99 करोड़ रुपये का दिया गया था। समिति ने 5.74 करोड़ तक के लक्ष्य को पूरा किया। कुल आय का लक्ष्य अक्टूबर से इस साल अक्टूबर तक 14.22 करोड़ था। इसमें 17.20 करोड़ की आय के साथ रिकॉर्ड वसूली की गई।

    मंडी सचिव ने बताया कि नवीन फल एवं सब्जी मंडी में विकास योजनाओं को लेकर भी काम किया जा रहा है। इसमें 30 लाख रुपये की लागत से बायोमास गैस से संचालित कोल्ड स्टोर बनाने की योजना है।

    बताया कि 20 एमडी क्षमता वाले कोल्ड स्टोर का लाभ लोगों को मिलेगा। इसकी टेंडर प्रक्रिया लगभग पूरी होने को है। जल्द ही निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। बायोमास कोल्ड स्टोर से मंडी से रोज निकलने वाले सूखे कूड़े का भी निस्तारण हो सकेगा और उसी से गैस बनाई जाएगी।