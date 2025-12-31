2025 को अलविदा और नए साल के स्वागत के लिए NCR तैयार, दिल्ली समेत आसपास के शहरों में कैसे हैं इंतजाम?

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एनसीआर में साल 2025 की विदाई और नए वर्ष 2026 के स्वागत की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। बुधवार को फाइव स्टार होटलों से लेकर बार और क्लब तक में नए साल के स्वागत के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। हाेटल और रेस्टारेंट सज गए हैं।

राजधानी में कई क्षेत्र नए साल के जश्न के हॉट स्पॉट में शामिल रहते हैं। इनमें कनॉट प्लेस सबसे प्रमुख है। इसके साथ नेहरू प्लेस, हौजखास, मजनू का टीला, साउथ एक्स, एरो सिटी और वसंत कुंज में नववर्ष पर हर तरफ उत्सव का माहौल रहेगा। इन स्थानों पर होटलों, क्लबों और पबों में लोग साउंड सिस्टम पर थिरकने को तैयार हैं।

वहीं, कई होटलों में बॉलीवुड के गायकों की लाइव फरफार्मेंस भी रहने वाली है। इसके साथ लजीज व्यंजनों की व्यवस्था की गई है। युवाओं के लिए विशेष थीम आधारित पार्टियां रखी गई हैं। कई पबों में नो-लिमिट काउंटडाउन और लेजर शो का आयोजन किया जा रहा है।

महत्वपूर्ण आयोजनों की बात करें तो पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर स्थित होटल लीला एंबिएंस में बुधवार को गायक जस्सी गिल और बब्बल राय की लाइव परफार्मेंस होने वाली है। द्वारका सेक्टर 13 में पंजाबी संगीत के दिग्गज बब्बू मान अपनी अदाओं से जादू बिखरेने वाली प्रांजल दहिया और बीट्स के बादशाह रविश लाइव कांसर्ट में धमाल बचाएंगे।

गौतमबुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा के रेडिसन होटल में निजामी ब्रदर्स, गुरुग्राम के एंबिएंस माल में जैजी बी और लेजर वैली ग्राउंड में बी प्राक का लाइव कांसर्ट होगा। इन शो के लिए ठीकठाक शुल्क लिया जा रहा है। लेकिन सभी जगह बुकिंग पूरी हो चुकी है। ये लाइव कांसर्ट धमाल मचाएंगे और जेन-जी की पहली पसंद रहने वाले हैं।

नोएडा के द जंगल ट्रेल में लगा मार्केट कार्निवाल स्ट्रीट फूड, शापिंग स्टाल और मनोरंजन के जरिए परिवारों को खूब लुभा रहा है, जो चार जनवरी तक चलेगा। जीआइपी और गार्डेंस गैलेरिया माल को नए साल की थीम पर सजाया गया है। जीआइपी में 24 फीट लंबा ‘2026’ सेल्फी प्वाइंट लोगों को तस्वीरें खिंचवाने के लिए आकर्षित कर रहा है, वहीं गार्डेंस गैलेरिया में ढोल शो, नाइट काउंटडाउन और फूड आफर्स खास हैं।

परिवार के इन स्थलों पर घूमने का भी है विकल्प नववर्ष की पूर्वसंध्या पर परिवार के साथ घुमने के लिए दिल्ली में कई विकल्प हैं। यहां बच्चों के लिए खास इंतजाम हैं। इनमें वेस्ट टू वंडर पार्क, सुंदर नर्सरी, जहानपनाह सिटी फारेस्ट पार्क, नेहरू पार्क, हिरण उद्यान, अमृत उद्यान, स्वर्ण जयंती पार्क, अरावली डायवर्सिटी और आजादी का अमृत महोत्सव ऐसे पार्क हैं जहां भारी भीड़ होने वाली है।