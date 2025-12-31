संभलकर निकलें आज, दिल्ली-NCR के कई मार्गों पर रहेगा डायवर्जन; मंदिरों को लेकर एडवाइजरी जारी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नव वर्ष मनाने के लिए बुधवार को पूरे एनसीआर में महत्वपूर्ण स्थलों और बाजारों में भीड़ जुटने वाली है। इसे देखते हुए दिल्ली, नोएडा में कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। बार्डर पर चेकिंग भी रहेगी। कनाट प्लेस में बुधवार शाम सात बजे के बाद बिना ‘वैलिड पास‘ वाले वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा कई मार्केट और मार्गों पर वाहनों को खड़ा करने या रोकने की अनुमति नहीं होगी।

यातायात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक कनॉट प्लेस की ओर जाने वाले वाहनों को तय प्वाइंट्स से आगे जाने की अनुमति नहीं होगी। कनाट प्लेस के इनर, मिडिल और आउटर सर्कल में बिना ‘वैलिड पास‘ के किसी भी वाहन की एंट्री पर पूरी तरह रोक रहेगी। ये पास इवेंट के आयोजकों की तरफ से जारी किए जाते हैं। कनाट प्लेस आने वाले लोग अपने वाहन गोल डाकखाना के आसपास निर्धारित स्थानों पर पार्क कर सकेंगे।

इसके लिए काली बाड़ी मार्ग, पंडित पंत मार्ग और भाई वीर सिंह मार्ग पर भी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। कनॉट प्लेस की ओर जाने वाले वाहनों को मंडी हाउस, बंगाली मार्केट, रंजीत सिंह फ्लाईओवर, मिंटो रोड - दीनदयाल उपाध्याय मार्ग क्रासिंग, मुंजे चौक, चेम्सफोर्ड रोड, आरके आश्रम मार्ग-चित्रगुप्त मार्ग क्रासिंग, गोल मार्केट, जीपीओ नई दिल्ली, पटेल चौक, कस्तूरबा गांधी रोड-फिरोजशाह रोड क्रासिंग, जय सिंह रोड-बंगला साहिब लेन और विंडसर प्लेस से आगे आने की अनुमति नहीं होगी।

कनॉट प्लेस आने वाले वाहनों के लिए यहां होगी पार्किंग की सुविधा -गोल डाकखाना के पास

-काली बाड़ी मार्ग

-पंडित पंत मार्ग

-भाई वीर सिंह मार्ग

-आकाशवाणी के पीछे रकाब गंज रोड पर पटेल चौक के पास।

-बड़ौदा हाउस तक कोपर्निकस मार्ग पर मंडी हाउस के पास।

-मिंटो रोड पर दीन दयाल उपाध्याय मार्ग और प्रेस रोड क्षेत्र।

-पंचकुइयां रोड पर आरके आश्रम मार्ग, चित्रगुप्त रोड और बसंत रोड पहाड़ गंज की ओर।

-केजी मार्ग पर फिरोजशाह रोड के पास और केजी मार्ग से सी हेक्सागन तक।

-विंडसर प्लेस के पास

-राजेंद्र प्रसाद रोड

-रायसीना रोड

दक्षिणी दिल्ली से ऐसे पहुंच सकेंगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन -राम मनोहर लोहिया पार्क स्ट्रीट, मंदिर मार्ग, रानी झांसी रोड, झंडेवालान, देशबंधु गुप्ता रोड।

-जीपीओ, काली बाड़ी मार्ग, मंदिर मार्ग, रानी झांसी रोड, झंडेवालान, देशबंधु गुप्ता रोड।

-विंडसर प्लेस, फिरोजशाह रोड, मंडी हाउस, डब्ल्यू-पाइंट- ए-पाइंट, डीडीयू मार्ग, बीएचएवी भूती मार्ग।

-कनाट प्लेस, चेम्सफोर्ड रोड से प्रवेश वर्जित होगा।

-वाहन चालक अजमेरी गेट के दूसरे गेट से एंट्री ले सकते हैं। वे पहाड़गंज शीला सिनेमा होते हुए या फिर जेएलएन मार्ग की ओर से बहादुरशाह जफर मार्ग (दिल्ली गेट) जवाहरलाल नेहरू मार्ग होते हुए अजमेरी गेट से होकर स्टेशन तक पहुंच सकते हैं।

उत्तरी से दक्षिणी दिल्ली की तरफ जाने वाले वाहन चालक इन मार्गों का करें प्रयोग -आइएसबीटी से आश्रम तक रिंग रोड

-दिल्ली गेट, बहादुरशाह जफर मार्ग, मथुरा रोड से होकर आश्रम तक

-आइएसबीटी, रानी झांसी मार्ग, पंचकुइयां रोड, मंदिर मार्ग, पार्क स्ट्रीट, मदर टेरेसा क्रीसेंट रोड

-रानी झांसी मार्ग, पंचकुइयां रोड, हनुमान मूर्ति से होकर रिंग रोड।

पूर्वी से पश्चिमी दिल्ली के बीच उपयुक्त मार्ग रिंग रोड, भैरों रोड, मथुरा रोड, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट, आरएमएल, पार्क स्ट्रीट, शंकर रोड। इंडिया गेट की ओर भी सख्ती इंडिया गेट और सी-हेक्सागन इलाके में भारी भीड़ की आशंका को देखते हुए कई पाइंट्स से ट्रैफिक डायवर्ट किया जा सकता है। ऐसे में राजपथ, जनपथ, मथुरा रोड, फिरोजशाह रोड, मंडी हाउस जैसे इलाकों में आवाजाही सीमित की जा सकती है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इंडिया गेट आने के लिए गाड़ी न लाएं, क्योंकि पार्किंग की भारी दिक्कत रहेगी।

झंडेवालान मंदिर में भक्तों की बढ़ेगी भीड़, एडवाइजरी जारी नव वर्ष के जश्न के मौके पर बड़ी संख्या में भक्तों के आशीर्वाद लेने के लिए माता झंडेवालान मंदिर आने की उम्मीद है। भक्तों की भारी भीड़ के कारण, रानी झांसी रोड और आस-पास के इलाकों में ट्रैफिक प्रभावित होने की संभावना है, जिससे जाम लग सकता है। गाड़ियों की आवाजाही धीमी हो सकती है। यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से अपील की है कि वे बुधवार और बृहस्पतिवार को पीक आवर्स के दौरान रानी झांसी रोड से बचें और वैकल्पिक रास्तों डीबीजो रोड, न्यू रोहतक रोड सहित अन्य मार्गों का इस्तेमाल करें।

नोएडा में यहां रहेगा डायर्जन -सेक्टर-18 : दोपहर दो बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक यातायात डायवर्जन लागू रहेगा। मार्केट में आने वाले चालक अपना वाहन मल्टीलेवल पार्किंग में खड़ा करेंगे। इसके लिए चालक अट्टापीर चौक से एचडीएफसी बैंक कट होकर या फिर रेडिसन तिराहे से मल्टीलेवल पार्किंग में जा सकेंगे। गुरुद्वारे के पास एफओबी से पहले व बाद में दोनों कट, मेट्रो स्टेशन के नीचे से जाना वाला रास्ता, मोजेक होटल के पास वाले दोनों कट बंद रहेंगे।