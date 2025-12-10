Language
    Ghaziabad Lift Accident: संचार रेजीडेंसी में 12वीं मंजिल से गिरी लिफ्ट, आवाज सुनते ही दौड़े लोग; एक व्यक्ति घायल

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 09:58 AM (IST)

    गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित संचार रेजीडेंसी में सोमवार सुबह सी-ब्लॉक की लिफ्ट 12वीं मंजिल से नीचे गिर गई। लिफ्ट में मौजूद एक व्यक्ति घायल हो ग ...और पढ़ें

    व्यक्ति को लिफ्ट से बाहर निकालते हुए।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन स्थित संचार रेजीडेंसी में सोमवार सुबह करीब छह बजे सी-ब्लॉक की लिफ्ट अचानक 12वें फ्लोर से नीचे गिर गई। हादसे के समय लिफ्ट में एक व्यक्ति मौजूद था।

    सोसायटी के लोगों के मुताबिक लिफ्ट अचानक तेज झटके के साथ 12वें से 8वें फ्लोर पर आकर रुक गई और जोरदार आवाज हुई। आवाज सुनते ही लोग मौके पर पहुंच गए। कड़ी मशक्कत के बाद लिफ्ट का दरवाजा खोलकर अंदर फंसे व्यक्ति को बाहर निकाला गया। निवासियों ने रखरखाव में लापरवाही के कारण सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।

    घायल व्यक्ति को तुरंत संयुक्त अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। सोसायटी निवासियों के अनुसार इससे पहले भी लिफ्ट के फंसने की घटनाएं हो चुकी हैं। लोगों का कहना है कि रखरखाव में लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। निवासी लिफ्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं।

