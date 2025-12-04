Ghaziabad Lift Accident: 24 घंटे में दो बार लिफ्ट गिरने से लोगों में नाराजगी, 15 वर्षीय किशोर गंभीर घायल

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। प्रताप विहार स्थित कुणाल रेजीडेंसी में बुधवार को दूसरी बार लिफ्ट गिर गई। 24 घंटे में लिफ्ट गिरने की दो घटनाएं होने से लोगों में रोष है। दोपहर तीसरी मंजिल से लिफ्ट अचानक तेज झटके के साथ सीधे बेसमेंट में गिर गई, जिससे 15 वर्षीय किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी कोहनी में गहरी चोट आई है।



बता दें कि मंगलवार रात भी लिफ्ट चौथी मंजिल से बेसमेंट में गिर गई थी। उस समय लिफ्ट में चार लोग मौजूद थे, जिन्हें चोटें आईं थीं। गुस्साए लोगों ने पुलिस बुलाकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने लोगों को शांत कराया, लेकिन घटना के 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि दूसरी घटना हो गई।