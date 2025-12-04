Ghaziabad Lift Accident: 24 घंटे में दो बार लिफ्ट गिरने से लोगों में नाराजगी, 15 वर्षीय किशोर गंभीर घायल
गाजियाबाद के प्रताप विहार स्थित कुणाल रेजीडेंसी में 24 घंटे में दो बार लिफ्ट गिरने से लोग नाराज़ हैं। बुधवार को तीसरी मंजिल से लिफ्ट गिरने से एक 15 वर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। प्रताप विहार स्थित कुणाल रेजीडेंसी में बुधवार को दूसरी बार लिफ्ट गिर गई। 24 घंटे में लिफ्ट गिरने की दो घटनाएं होने से लोगों में रोष है। दोपहर तीसरी मंजिल से लिफ्ट अचानक तेज झटके के साथ सीधे बेसमेंट में गिर गई, जिससे 15 वर्षीय किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी कोहनी में गहरी चोट आई है।
बता दें कि मंगलवार रात भी लिफ्ट चौथी मंजिल से बेसमेंट में गिर गई थी। उस समय लिफ्ट में चार लोग मौजूद थे, जिन्हें चोटें आईं थीं। गुस्साए लोगों ने पुलिस बुलाकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने लोगों को शांत कराया, लेकिन घटना के 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि दूसरी घटना हो गई।
सोसायटी के रहने वाले नीतेश भट्ट ने बताया बुधवार की शाम करीब चार बजे तीसरी मंजिल पर रहने वाला किशोर यश वर्मा कोचिंग जाने के लिए लिफ्ट में चढ़ा।उसके चढ़ते ही लिफ्ट अचानक तेज झटके के साथ तीसरी मंजिल से सीधा बेसमेंट में जा गिरी। हादसे में किशोर की कोहनी में गंभीर चोट आई है।
लोगों का कहना है कि 67 फ्लैट वाले इस पांच मंजिला टावर में दो लिफ्टें लगी हैं, जो लगातार खराब रहती हैं। एओए अध्यक्ष राकेश कौशिक का कहना है कि मेंटिनेंस पूरी तरह बिल्डर के नियंत्रण में है, बावजूद इसके समय पर मेंटेनेंस नहीं किया जाता।
