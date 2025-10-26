Language
    गाजियाबाद की एक रेजिडेंशियल सोसायटी की लिफ्ट में फंसे पिता-पुत्र, 20 मिनट की मशक्कत के बाद निकाला जा सका

    By Rahul Kumar Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 12:51 AM (IST)

    इंदिरापुरम की एचआरसी प्रोफेशनल हब सोसायटी में एक पिता और पुत्र लिफ्ट में फंस गए। 12वीं मंजिल से नीचे आते समय लिफ्ट अचानक अटक गई। लगभग 20 मिनट तक वे अंदर फंसे रहे। पिता ने शोर मचाया और अपनी पत्नी को फोन किया। सुरक्षा गार्ड और मेंटेनेंस टीम ने उन्हें बाहर निकाला। सोसायटी के अध्यक्ष ने बताया कि लिफ्टों का नियमित रखरखाव किया जाता है और यह घटना तकनीकी खराबी के कारण हुई।

    Hero Image

    इंदिरापुरम की एचआरसी सोसायटी में बेटे को स्कूल छोड़ने जाने के दौरान फंसे पिता-पुत्र। आर्काइव

    जागरण संवाददाता साहिबाबाद। इंदिरापुरम की एचआरसी प्रोफेशनल हब सोसायटी में शुक्रवार सुबह पिता-पुत्र लिफ्ट में फंस गए। करीब 20 मिनट तक वह लिफ्ट में फंसे रहे। गार्ड और मेंटेनेंस टीम ने दोनों को लिफ्ट से बाहर निकाला।

    सोसायटी के सौरभ ने बताया कि वह अपने 12 वर्षीय बेटे को लिफ्ट से स्कूल की गाड़ी में बैठाने के लिए जा रहे थे। 12वीं मंजिल से जब वह नीचे की ओर चले तो लिफ्ट अचानक से फंस अटक गई।

    काफी देर तक लिफ्ट को चलाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं चली। इस दौरान शोर भी मचाया, लेकिन काफी देर तक कोई नहीं पहुंचा। इसी दौरान पत्नी को काल की तो वह मौके पर पहुंचीं। इस दौरान मुख्य गेट पर केवल एक गार्ड मौजूद था।

    जिसे लिफ्ट का गेट खोलने के लिए बुलाया गया। करीब 20 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे। उन्होंने बताया कि इस दौरान बेटा डर भी गया। सोसायटी के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष ने बताया कि सूचना मिलते ही गार्ड व मेंटेनेंस टीम मौके पर पहुंच गई थी, जिन्हें तुरंत बाहर निकाला गया। लिफ्टों का समय से मेंटेनेंस भी कराया जाता है। तकनीकी खराबी के कारण दिक्कत आई थी।

