गाजियाबाद की एक रेजिडेंशियल सोसायटी की लिफ्ट में फंसे पिता-पुत्र, 20 मिनट की मशक्कत के बाद निकाला जा सका

जागरण संवाददाता साहिबाबाद। इंदिरापुरम की एचआरसी प्रोफेशनल हब सोसायटी में शुक्रवार सुबह पिता-पुत्र लिफ्ट में फंस गए। करीब 20 मिनट तक वह लिफ्ट में फंसे रहे। गार्ड और मेंटेनेंस टीम ने दोनों को लिफ्ट से बाहर निकाला। सोसायटी के सौरभ ने बताया कि वह अपने 12 वर्षीय बेटे को लिफ्ट से स्कूल की गाड़ी में बैठाने के लिए जा रहे थे। 12वीं मंजिल से जब वह नीचे की ओर चले तो लिफ्ट अचानक से फंस अटक गई।

काफी देर तक लिफ्ट को चलाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं चली। इस दौरान शोर भी मचाया, लेकिन काफी देर तक कोई नहीं पहुंचा। इसी दौरान पत्नी को काल की तो वह मौके पर पहुंचीं। इस दौरान मुख्य गेट पर केवल एक गार्ड मौजूद था।