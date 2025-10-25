गाजियाबाद में फ्रिज में शॉर्ट सर्किट होने से लगी भीषण आग, बच्ची की मौत; मां की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। जिले के टीला मोड़ थाना क्षेत्र के तुलसी निकेतन चौकी के पीछे एक फ्लैट के फ्रिज में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस घटना में मकान में दुआ फैलने से महिला और उनकी बच्ची बेहोश हो गए। बाद में बच्ची की अस्पताल में मौत हो गई, जबकि मां वेंटिलेटर पर है। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया।

आग के कारण घर में दुआ भरा हुआ था और इस कारण महिला और बच्ची बेहोश हो गए थे। दोनों को टीम ने तत्काल दिल्ली जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूछताछ में पता चला कि महिला सब्बी परवीन उर्फ पिंकी पत्नी मोहम्मद जाकिर (उम्र 30 वर्ष) है और बच्ची का नाम साइना परवीन (उम्र 6 साल) है।