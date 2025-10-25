Language
    गाजियाबाद में फ्रिज में शॉर्ट सर्किट होने से लगी भीषण आग, बच्ची की मौत; मां की हालत गंभीर

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 10:57 AM (IST)

    गाजियाबाद के टीला मोड़ इलाके में एक फ्लैट में फ्रिज में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। धुएं के कारण एक महिला और उसकी 6 साल की बच्ची बेहोश हो गईं। बच्ची की अस्पताल में मौत हो गई, जबकि महिला वेंटिलेटर पर है। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। महिला दो दिन पहले ही किराए पर रहने आई थी।

    गाजियाबाद में फ्रीज में शॉर्ट सर्किट के बाद आग लगने से मौत।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। जिले के टीला मोड़ थाना क्षेत्र के तुलसी निकेतन चौकी के पीछे एक फ्लैट के फ्रिज में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस घटना में मकान में दुआ फैलने से महिला और उनकी बच्ची बेहोश हो गए। बाद में बच्ची की अस्पताल में मौत हो गई, जबकि मां वेंटिलेटर पर है। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया।

    आग के कारण घर में दुआ भरा हुआ था और इस कारण महिला और बच्ची बेहोश हो गए थे। दोनों को टीम ने तत्काल दिल्ली जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूछताछ में पता चला कि महिला सब्बी परवीन उर्फ पिंकी पत्नी मोहम्मद जाकिर (उम्र 30 वर्ष) है और बच्ची का नाम साइना परवीन (उम्र 6 साल) है।

    महिला ने बताया कि वह दो दिन पूर्व ही इस फ्लैट में किराए पर शिफ्ट हुए थे। घायल सब्बी परवीन के पति मोहम्मद जाकिर बुलन्दशहर के निवासी हैं। जो कि ऑटो चालक हैं।