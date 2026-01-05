Language
    गाजियाबाद में इंस्टाग्राम की दोस्ती बनी मुसीबत, होटल में संबंध बनाकर युवती को वीडियो से करने लगा ब्लैकमेल

    By Vinit Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 11:56 PM (IST)

    महिला को इंस्टाग्राम पर एक युवक से दोस्ती भारी पड़ी।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। सिहानी गेट थानाक्षेत्र निवासी महिला को इंस्टाग्राम पर एक युवक से दोस्ती भारी पड़ी। 40 वर्षीय महिला से पहले युवक ने दोस्ती कर होटल बुलाकर संबंध बनाए। इसी दौरान आरोपित ने महिला के फोटो और वीडियो ले लिए। इनके सहारे आरोपित महिला को ब्लैकमेल करने लगा।

    महिला ने पुलिस को शिकायत देकर केस दर्ज कराया जिसमें आरोपित के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हुई। इसके बाद भी युवक ने महिला से मिलना जारी रखा और माफी मांगने के बाद मुलाकात जारी रखी। महिला का आरोप है कि नए बस अड्डे के पास स्थित होटल में आरोपित ने कई बार संबंध बनाकर वीडियो तैयार कर लिए हैं।

    आरोपित उनसे 45 हजार रुपए और गहने भी ले चुका है। पीड़िता का कहना है कि युवक अब और रुपए मांग रहा है। रुपए न देने पर वीडियो प्रसारित करने की धमकी दे रहा है। पीड़िता की शिकायत पर सिहानी गेट पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

