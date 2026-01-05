गाजियाबाद में थार सवार हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं हुई, डर की वजह से पीड़ित ने नहीं खोली दुकान

Language
    By Vinit Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 11:23 PM (IST)

    गाजियाबाद के नंदग्राम थानाक्षेत्र के सिकरोड में थार सवार युवकों द्वारा बलेनो कार पर गोली चलाने के मामले में आरोपित अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। पीड़ि ...और पढ़ें

    सिकरोड में दूसरी कार पर गोली चलाता (थार) कार सवार। वीडियो ग्रैब

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नंदग्राम थानाक्षेत्र के सिकरोड में शनिवार को दिनदहाड़े गाेलियां बरसाकर फरार हुए आरोपित पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पीड़ित ने डर की वजह से लगातार तीसरे दिन अपनी दुकान नहीं खोली है। उन्हें डर है कि कहीं हमलावर दोबारा हमला ने कर दें।

    पीड़ित का कहना है कि नंदग्राम पुलिस शनिवार को ही उनके यहां रही थी। उसके बाद पुलिस सुरक्षा नहीं है। उन्होंने आरोपितों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि एक संदिग्ध को पकड़कर पूछताछ की जा रही है।

    नंदग्राम थानाक्षेत्र के सिकरोड निवासी सुनील कुमार के बेटे हर्ष और उसके दोस्त अंकुर पर थार सवार युवकों ने शनिवार को उस समय हमला कर दिया था जब दोनों बलेनो कार में बैठे हुए थे। हमला करने के बाद जब हर्ष और अंकुर ने हमलावरों का पीछा किया तो थार सवार युवकों ने दोबारा फायरिंग कर दी। हमला करने के बाद आरोपित फरार हो गए थे।

    शनिवार को ही पुलिस ने हर्ष की शिकायत पर गोविंदपुरम निवासी अमित कजरा, पंकज चौधरी, गुलमोहर सोसायटी निवासी साहिल और एकलव्य पाठक के खिलाफ केस दर्ज किया। नामजद मुकदमा होने के बाद भी हमलावर पुलिस पकड़ नहीं पाई है।

    पीड़ित सुनील कुमार का कहना है कि उनकी मुख्य मार्ग पर ही घर के बाहर दो दुकानें हैं। एक दुकान उनकी परचून की है जबकि एक दुकान मोबाइल की है जिसे हर्ष ही चलाता है। डर की वजह से हर्ष दुकान भी नहीं खोल पा रहा है। पुलिस की गश्त न होने पर भी उन्होंने नाराजगी जताई है।



    आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है। एक संदिग्ध को पकड़कर पूछताछ की जा रही है। शीघ्र सभी आरोपितों को गिरफ्तार किया जाएगा।


    -

    प्रियाश्री पाल, कार्यवाहक एसीपी नंदग्राम