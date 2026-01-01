गाजियाबाद में GDA ने किसानों को भूखंड किए आवंटित, मुआवजे पर रार बरकरार

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में प्राधिकरण ने मधुबन बापूधाम योजना के तहत 800 एकड़ जमीन के प्रभावित किसानों को भूखंड आवंटित कर दिए हैं, जिन पर उन्हें जल्द कब्जा देने की तैयारी है। किसानों की प्रमुख मांग यह है कि उन्हें समान मुआवजा दिया जाए, जिसे पूरा नहीं किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वर्ष 2004 में मधुबन बापूधाम योजना आरंभ की गई, जिसके तहत छह गांवों की करीब 1,234 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था। इसमें से 800 एकड़ जमीन का अधिग्रहण पहले ही किया गया था, जबकि बाकी 281 एकड़ भूमि के किसानों ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया था।

2016 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जीडीए ने नए भू अधिग्रहण कानून के तहत इन किसानों को मुआवजा दिया और भूमि का अधिग्रहण किया। इसके बाद अब 800 एकड़ भूमि के प्रभावित किसान भी नए भू अधिग्रहण कानून के तहत बढ़े हुए मुआवजे की मांग कर रहे हैं।