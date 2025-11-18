Language
    विकास कार्यों में 43वें और राजस्व कार्यों में 37वें स्थान पर गाजियाबाद, SIR का काम भी समय पर पूरा करने के निर्देश 

    By Abhishek Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 08:47 AM (IST)

    गाजियाबाद जिले को विकास और राजस्व कार्यों में पिछड़ने पर अधिकारियों की आलोचना का सामना करना पड़ा। विकास कार्यों में 43वें और राजस्व कार्यों में 37वें स्थान पर रहने के कारण जिलाधिकारी ने सभी विभागों को तेजी लाने के निर्देश दिए। एसआईआर परियोजना को समय पर पूरा करने पर जोर दिया गया है।

    विकास भवन सभागार में बैठक लेते सीडीओ अभिनव गोपाल। सौ. प्रशासन

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में विकास कार्याें के मामले में गाजियाबाद 43वें और राजस्व कार्याें में 37वें स्थान पर है। जिले में संचालित 72 योजनाओं में से 55 योजनाएं ए ग्रेड की श्रेणी में, आठ योजनाएं बी श्रेणी में, चार योजनाएं सी श्रेणी में और पांच योजनाएं डी श्रेणी में हैं।

    सोमवार को कलक्ट्रेट में सीडीओ अभिनव गोपाल ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड जिला अनुश्रवण पुस्तिका की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि बी श्रेणी में दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, पूर्वदशम छात्रवृत्ति निपुण परीक्षा आकलन, पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना, नई सड़कों का निर्माण, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, सामान्य पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना शामिल है।

    सी श्रेणी में फैमिली आइडी, अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, सिल्ट सफाई का कार्य शामिल है। डी श्रेणी में पीएम सूर्य घर योजना, दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति, अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति व सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना है। सीडीओ ने बी, सी व सी श्रेणी वाली योजनाओं में सुधार के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जिससे कि प्रदेश में जिले की रैंकिंग बेहतर हो सके।

    इसके अलावा उन्होंने पीएम सूर्य घर योजना का अधिक से अधिक प्रचार करने और लोगों को योजना का लाभ दिलाने के लिए कहा, जिससे कि बिजली की बचत हो सके। फार्मर रजिस्ट्री और एसआईआर का कार्य भी समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

