SIR फॉर्म कैसे भरना है? समझिए पूरा तरीका... ऑनलाइन भी भर सकते है गणना प्रपत्र

समय : 12:15

स्थान : वीर अब्दुल हमीद स्कूल, वार्ड-77

यहां पर बीएलओ राकेश सिंह और सत्यम कुमार के पास भीड़ लगी थी। अधिकतर मतदाता वह थे, जो फार्म को खाली लेकर बीएलओ के पास खड़े थे। कुछ ऐसे थे, जिन्होंने आधा फार्म भरा हुआ था और आधा खाली था। मतदाताओं का कहना था कि उन्हें फार्म भरना नहीं आता है। कुछ के बीएलओ खुद ही फार्म भर रहे थे।



यह है गणना प्रपत्र की स्थिति



एडीएम प्रशासन सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि जनपद में 26 लाख 99 हजार 820 वोटरों के गणना प्रपत्र भरे जाने हैं। 25 लाख 75 हजार गणना प्रपत्र बंट चुके हैं। 2758 बीएलओ इस काम में लगे हुए है। अभी तक बीएलओ के पास कम फार्म ही भरकर वापस आए है। एडीएम-ई का कहना है कि मतदाता फार्म भरकर जमा करने में देरी कर रहे हैं।



आनलाइन भी भर सकते है गणना प्रपत्र



एडीएम प्रशासन ने बताया कि लोग मतदाता पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाकर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से अपना मतदाता पहचान पत्र संख्या डालकर गणना प्रपत्र आनलाइन भी भर सकते हैं। जो लोग आनलाइन फार्म भर रहे हैं, वह रसीद बीएलओ को जमा करा सकते हैं।



यह है फार्म भरने का तरीका



- पहले कालम में जन्मतिथि भरे।

- दूसरे कालम में वोटर संख्या को भरें।

- तीसरे कालम में अपना मोाबइल नंबर दर्ज करें।

- चौथे कालम में वोटर के पिता का नाम भरे।

- पांचवे कालम में वोटर के पिता की वोटर संख्या भरें।

- छठे कालम में वोटर की मां का नाम दर्ज करें।

- सातवे कालम में वोटर की मां की वोटर संख्या लिखे।

- आठवे कालम में वोटर के पति या पत्नी का नाम दर्ज करें।

- नौवे कालम में वोटर की पत्नी, पति की वोटर संख्या भरें।





नीचे के पैराग्राफ में कुछ इस तरह से भरना है



गणना प्रपत्र में दो पैराग्राफ है। ऊपर के पैराग्राफ में अपनी निजी डिटेल भरनी है। दूसरे पैराग्राफ में यदि 2003 की वोटर लिस्ट में वोटर का नाम है तो वह 2003 की डिटेल भरे। यदि नहीं है तो अपने माता पिता की डिटेल नीचे वाले पैराग्राफ में भरें।



यह बोले मतदाता



हमने पूरा फार्म भरने की कोशिश की, लेकिन नहीं भर पाए। हमें किसी ने नहीं बताया कि फार्म को कैसे भरना है। -ओमवती शर्मा, खाटूश्याम वाली गली



गणना प्रपत्र तो हमें कई दिन पहले मिल गए थे, लेकिन हमारे से नहीं भरा गया तो खाली लेकर आ गए। अब बीएलओ की मदद से फार्म को भरा गया है। -सोहनपाल, मुल्ताननगर



हमारे यहां पूरी गली में गणना प्रपत्र कुछ को मिले हैं तो कुछ को नहीं। जिन्हें मिले है, वह भर नहीं पा रहे हैं। बीएलओ कोई मदद नहीं कर रहे हैं। -प्रमोद गुप्ता, मुल्ताननगर



गणना प्रपत्र बांटने का काम 99 प्रतिशत हो चुका है। मतदाता अपना फार्म भरकर बीएलओ तक पहुंचाने में देरी कर रहे हैं। मतदाताओं से अपील है कि वह गणना प्रपत्र भरकर 20 नवंबर तक बीएलओ तक पहुंचा दें। जिनसे नहीं भरे जा रहे हैं, वह बूथ पर जाकर बीएलओ की मदद लेकर भरे। बीएलओ उनकी मदद करेंगे। हम 30 नवंबर तक यह कार्य पूरा कर लेंगे। -सत्यप्रकाश सिंह, एडीएम-प्रशासन