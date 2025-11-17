SIR फॉर्म कैसे भरना है? समझिए पूरा तरीका... ऑनलाइन भी भर सकते है गणना प्रपत्र
मेरठ में विशेष पुनरीक्षण के तहत गणना प्रपत्र वितरण की गति धीमी है। कई मतदाताओं को प्रपत्र भरने में कठिनाई हो रही है, क्योंकि बीएलओ उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं दे रहे हैं। दैनिक जागरण की पड़ताल में सामने आया कि लोग खाली प्रपत्र लेकर बीएलओ के पास पहुंच रहे हैं। अधिकारियों ने मतदाताओं से 20 नवंबर तक प्रपत्र जमा करने की अपील की है। ऑनलाइन भरने की सुविधा भी उपलब्ध है।
जागरण संवाददाता, मेरठ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर निर्देश जारी किए थे कि 15 नवंबर तक गणना प्रपत्र शत प्रतिशत वितरित कर दिए जाए, लेकिन मेरठ की हालत बेहद खराब है। अभी तक गणना प्रपत्र भी शत-प्रतिशत वितरित नहीं हुए है। जिन मतदाताओं को गणना प्रपत्र मिल रहे हैं, उन्हें भरने में परेशानी आ रही है।
अधिकांश बीएलओ ठीक से गणना प्रपत्र को भरने की प्रक्रिया को लोगों को समझाने में नाकाम है। जिस कारण लोग बीएलओ के पास खाली गणना प्रपत्र लेकर पहुंच रहे हैं। मुस्लिम बस्तियों में सबसे खराब स्थिति है। जबकि यह कार्य नौ दिसंबर तक पूरा होना है। सवाल उठता है कि अगर यहीं स्थिति रही तो समय पर यह कार्य कैसे पूरा होगा। सोमवार को दैनिक जागरण ने चार बूथों पर पहुंचकर पड़ताल की।
- समय : 10:45
- स्थान : मुल्ताननगर बूथ संख्या 234
सोमवार को यहां पर तीन बीएलओ सुरेश कुमार, सत्येंद्र सिंह और मनोज सिंह काम करते हुए मिले। यहां पर गणना प्रपत्र मतदाताओं को दिए भी जा रहे थे और जो भरकर जमा करने आ रहे थे, उनसे लिए भी जा रहे थे। यहां मतदाताओं ने बताया कि बीएलओ उन्हें फार्म भरने का तरीका सही से नहीं बता रहे हैं। जबकि बीएलओ का कहना है कि गणना प्रपत्र देते हुए फार्म भरने का तरीका बता दिया था।
- समय : 12:15
- स्थान : वीर अब्दुल हमीद स्कूल, वार्ड-77
यहां पर बीएलओ राकेश सिंह और सत्यम कुमार के पास भीड़ लगी थी। अधिकतर मतदाता वह थे, जो फार्म को खाली लेकर बीएलओ के पास खड़े थे। कुछ ऐसे थे, जिन्होंने आधा फार्म भरा हुआ था और आधा खाली था। मतदाताओं का कहना था कि उन्हें फार्म भरना नहीं आता है। कुछ के बीएलओ खुद ही फार्म भर रहे थे।
यह है गणना प्रपत्र की स्थिति
एडीएम प्रशासन सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि जनपद में 26 लाख 99 हजार 820 वोटरों के गणना प्रपत्र भरे जाने हैं। 25 लाख 75 हजार गणना प्रपत्र बंट चुके हैं। 2758 बीएलओ इस काम में लगे हुए है। अभी तक बीएलओ के पास कम फार्म ही भरकर वापस आए है। एडीएम-ई का कहना है कि मतदाता फार्म भरकर जमा करने में देरी कर रहे हैं।
आनलाइन भी भर सकते है गणना प्रपत्र
एडीएम प्रशासन ने बताया कि लोग मतदाता पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाकर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से अपना मतदाता पहचान पत्र संख्या डालकर गणना प्रपत्र आनलाइन भी भर सकते हैं। जो लोग आनलाइन फार्म भर रहे हैं, वह रसीद बीएलओ को जमा करा सकते हैं।
यह है फार्म भरने का तरीका
- पहले कालम में जन्मतिथि भरे।
- दूसरे कालम में वोटर संख्या को भरें।
- तीसरे कालम में अपना मोाबइल नंबर दर्ज करें।
- चौथे कालम में वोटर के पिता का नाम भरे।
- पांचवे कालम में वोटर के पिता की वोटर संख्या भरें।
- छठे कालम में वोटर की मां का नाम दर्ज करें।
- सातवे कालम में वोटर की मां की वोटर संख्या लिखे।
- आठवे कालम में वोटर के पति या पत्नी का नाम दर्ज करें।
- नौवे कालम में वोटर की पत्नी, पति की वोटर संख्या भरें।
नीचे के पैराग्राफ में कुछ इस तरह से भरना है
गणना प्रपत्र में दो पैराग्राफ है। ऊपर के पैराग्राफ में अपनी निजी डिटेल भरनी है। दूसरे पैराग्राफ में यदि 2003 की वोटर लिस्ट में वोटर का नाम है तो वह 2003 की डिटेल भरे। यदि नहीं है तो अपने माता पिता की डिटेल नीचे वाले पैराग्राफ में भरें।
यह बोले मतदाता
हमने पूरा फार्म भरने की कोशिश की, लेकिन नहीं भर पाए। हमें किसी ने नहीं बताया कि फार्म को कैसे भरना है। -ओमवती शर्मा, खाटूश्याम वाली गली
गणना प्रपत्र तो हमें कई दिन पहले मिल गए थे, लेकिन हमारे से नहीं भरा गया तो खाली लेकर आ गए। अब बीएलओ की मदद से फार्म को भरा गया है। -सोहनपाल, मुल्ताननगर
हमारे यहां पूरी गली में गणना प्रपत्र कुछ को मिले हैं तो कुछ को नहीं। जिन्हें मिले है, वह भर नहीं पा रहे हैं। बीएलओ कोई मदद नहीं कर रहे हैं। -प्रमोद गुप्ता, मुल्ताननगर
गणना प्रपत्र बांटने का काम 99 प्रतिशत हो चुका है। मतदाता अपना फार्म भरकर बीएलओ तक पहुंचाने में देरी कर रहे हैं। मतदाताओं से अपील है कि वह गणना प्रपत्र भरकर 20 नवंबर तक बीएलओ तक पहुंचा दें। जिनसे नहीं भरे जा रहे हैं, वह बूथ पर जाकर बीएलओ की मदद लेकर भरे। बीएलओ उनकी मदद करेंगे। हम 30 नवंबर तक यह कार्य पूरा कर लेंगे। -सत्यप्रकाश सिंह, एडीएम-प्रशासन
