    यूपी एसआईआर में बर्दाश्त नहीं होगी कोई लापरवाही, राजनीतिक दलों से बीएलए नियुक्त करने के निर्देश

    By Shobhit Srivastava Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 08:11 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश में एसआईआर मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजनीतिक दलों को बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके। प्रशासन निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी आवश्यक कदम उठा रहा है।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मतदाता सूची दुरुस्त करने के लिए चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान की समीक्षा करते हुए सोमवार को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा कि भरे हुए गणना प्रपत्र एकत्रित कर उसे जल्द डिजिटाइज किया जाए।

    उन्होंने अधिकारियों को किसी भी स्तर पर लापरवाही न करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिला अपनी दैनिक प्रगति मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से नियमित रूप से साझा करें।

    रिणवा ने सोमवार को वर्चुअल बैठक में कहा कि सभी राजनीतिक दलों से बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त करने का अनुरोध किया जाए। यह बीएलओ को पुनरीक्षण कार्यों में सहयोग देंगे।

    बीएलओ अपने बूथ के मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरने में पूरी सहायता दें। जिन जिलों में प्रपत्र एकत्र करने व डिजिटाइजेशन का काम धीमा है, उन्हें विशेष अभियान चलाकर गति बढ़ाने के लिए कहा गया है।

    उन्होंने यह भी कहा कि सभी बीएलओ प्ले स्टोर से बीएलओ एप का एडवांस वर्जन 8.73 डाउनलोड करें और गणना प्रपत्र वितरण को एप पर ही मार्क करें, जिससे प्रगति आनलाइन अपडेट हो सके।

    मतदाता (voters.eci.gov.in) पोर्टल पर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर और मतदाता पहचान संख्या डालकर आनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। इस संबंध में शहरी क्षेत्रों में वीडियो आधारित जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।

    प्रत्येक जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय तथा निर्वाचन रजिस्ट्रेशन कार्यालय में हेल्प डेस्क स्थापित करने के भी आदेश दिए गए हैं। यहां अनुभवी कार्मिक मतदाताओं को सहायता प्रदान करेंगे।

    एनसीसी व एनएसएस के स्वयंसेवक करेंगे मतदाताओं की मदद

    एसआईआर में मतदाताओं की मदद के लिए एनएसएस, एनसीसी और स्वयंसेवी संस्थाओं के स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित कर मैदान में उतारा जाएगा। सोमवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इसके भी निर्देश दिए।

    उन्होंने स्पष्ट कहा कि एसआईआर अभियान के दौरान यदि किसी स्तर पर उदासीनता, विलंब या निर्देशों की अवहेलना पाई गई तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों और मतदाताओं से इस अभियान में सक्रिय सहयोग की अपील की है।

     