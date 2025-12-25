कंपकंपाती सर्दी में सड़क पर ठिठुरते गोवंशी, निगम के दावों की खुली पोल; संरक्षण के दावे कागजों तक सीमित

हसीन शाह, गाजियाबाद। हाड़ कंपा देनी सर्दी ने आमजन को बेहाल कर दिया। जानवर भी इससे अछूते नहीं है। शहर की सड़कों पर गोवंशी ठिठुर रहे हैं। कोहरे में सड़क पर खड़े गोवंशी सड़क हादसे के लिए भी खतरा बने हुए है। पूर्व में सड़क पर गोवंशी होने पर कई बड़े हादसे हो चुके हैं। नगर निगम सभी गोवंशी को संरक्षित करने का दावा कर रहा है। यह दावा केवल मौखिक या कागजों पर ही दिखाई देता है। जबकि सड़कों पर घूम रहे गोवंशी निगम के दावों की पोल खोल रहे हैं।

शहर की बात करें तो नंदी पार्क गोशाला में 1700 से अधिक गोवंशी संरक्षित हैं। समय-समय पर जनप्रतिनिधि से लेकर जिम्मेदार अधिकारी नंदी पार्क में जाकर गाेवंशी के सरंक्षण का जायजा लेते हैं। इस गोशाला में गोवंशी के लिए सर्दी से बचाने के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। गोवंशी के लिए गुड़ खाने की भी व्यवस्था की गई थी। वहीं, दूसरी ओर सड़क पर घूम रहे गोवंशी के लिए काेई इंतजाम नहीं है। वह भेदभाव के शिकार हो रहे हैं।

सड़क पर घूम रहे गाेवंशी की पीड़ा किसी को नहीं दिखती है। कोहरे में गोवंशी सड़क पर खड़े रहते हैं। विजय नगर, संजय नगर, गाेविंदपुरम, राजेंद्र नगर, इंदिरापुरम, शालीमार गार्डन, हिंडन विहार, प्रताप विहार, सिद्धार्थ विहार आदि क्षेत्र में गोवंशी सड़कों पर घूम रहे हैं। जबकि सड़क पर घूम रहे प्रत्येक गोवंशी को संरक्षित किया जाना चाहिए। निगम के साथ पशुपाल विभाग सड़क पर घूम रहे गोवंशी को अनदेखा कर रहा है। पशुपालन विभाग का कहना है कि उन्होंने शहरी क्षेत्र में पशुओं को संरक्षित करने की जिम्मेदारी नगर निकायों को दी हुई है।

हाईवे पर गोवंशी रहते हैं खड़े यदि पूरे जिले की बात करें तो जिले भर में 25 गोशालाएं हैं। जिनमें पांच हजार 500 से अधिक गोवंशी संरक्षित हैं। एक अनुमान के मुताबिक इससे ज्यादा गोवंशी खुले में घूम रहे हैं। ये गोवंशी एनएच 58, एनएच नौ पर भी चढ़ जाते हैं। कई बार लाल कुआं से आगे जीटी रोड पर भी गोवंशी खड़े हो जाते हैं। हाईवे पर वाहनों की गति अधिक रहती है।