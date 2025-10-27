 Ghaziabad News: पार्षदों ने प्रभारी मंत्री के सामने उठाया बढ़े प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा, निगम के अधिकारियों पर लगाया बड़ा आरोप

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। बढ़े संपत्ति कर के विषय को लेकर गाजियाबाद में पार्षद वेलफेयर एसोसिएशन के 21 सदस्यों ने जिला प्रभारी मंत्री असीम अरुण को ज्ञापन सौंपा। पार्षदों ने बढ़े संपत्ति कर को कम करने की मांग की। असीम अरुण ने पार्षदों को इसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री के समक्ष पेश करने का आश्वासन दिया है।

पार्षदों ने कहा कि नगर निगम की 30 जून 2025 बोर्ड बैठक में सभी पार्षदों, पदेन सदस्यों व महापौर सुनीता दयाल द्वारा बढ़े संपत्ति कर को सर्वसहमति से निरस्त कर दिया था। फिर भी निगम के अधिकारियों द्वारा शहर से बढ़ा संपत्ति कर वसूला जा रहा है। यह कर प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है। कुछ लोग मजबूरी में बढ़ा कर जमा कर रहे हैं।

जनता बढ़े संपत्ति कर को स्वीकार नहीं कर रही है। निगम के अधिकारी विपक्ष का कार्य कर रहे है। 30 जून की बोर्ड बैठक के मिनट्स अभी तक पार्षदों को नहीं दिए गए है। जबकि मिनट्स के पांच पेजों को इंटरनेट मीडिया पर लीक कर दिया है। ये सभी कागज गोपनीय है।