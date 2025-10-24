गृहकर में 300 प्रतिशत की वृद्धि के निर्णय पर भारी आक्रोश, गाजियाबाद में लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन
गाजियाबाद नगर निगम द्वारा गृहकर में 300% तक की वृद्धि के विरोध में जनता और संगठनों ने एकजुट होकर प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। कन्फेडरेशन आफ आरडब्ल्यूए ने सभी व्यापार और सामाजिक संगठनों से नगर निगम मुख्यालय पर धरने में भाग लेने की अपील की है। महापौर ने पहले ही इस वृद्धि को निरस्त कर दिया है, इसलिए नागरिकों से अपने अधिकारों के लिए आगे आने का आग्रह किया गया है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा बिना जनसहमति के गृहकर में 300 प्रतिशत तक वृद्धि के निर्णय के विरोध में शहर की जनता और संगठनों को एकजुट होने का आह्वान किया गया है।
कन्फेडरेशन आफ आरडब्ल्यूए ने सभी व्यापार, उद्योग मंडल, सामाजिक संगठन, एओए और वेलफेयर एसोसिएशन से अपील की है कि वे आज नगर निगम मुख्यालय में सुबह 11 बजे आयोजित धरने में भाग लें।
कोरवा यूपी के मुख्य संरक्षक तेजेंद्र पाल त्यागी ने बताया कि महापौर सुनीता दयाल ने पहले ही बढ़े हुए गृहकर को निरस्त कर दिया है और नगर निगम की बैठक में यह स्पष्ट किया गया है कि उच्च न्यायालय ने किसी रोक का आदेश नहीं दिया है। इसलिए, सदन द्वारा वृद्धि को निरस्त करने पर मामला खुद समाप्त हो जाएगा।
कन्फेडरेशन आफ आरडब्ल्यूए का कहना है कि यह धरना सभी नागरिकों और व्यापारियों के हित में है। उपस्थित होकर नागरिक अपने अधिकार और न्याय सुनिश्चित कर सकते हैं।
