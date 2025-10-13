Language
    गाजियाबाद में बढ़े हुए हाउस टैक्स का विरोध, बैठक में लिया गया ये अहम निर्णय

    By Lakshay Chaudhary Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 03:03 PM (IST)

    शहर में बढ़े हुए हाउस टैक्स के विरोध में नागरिक नगर निगम बढ़े हुए हाउस टैक्स के विरोध में मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। नागरिकों का कहना है कि हाउस टैक्स में की गई वृद्धि अनुचित है और वे इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम से आग्रह किया है कि वे उनकी शिकायतों पर ध्यान दें और टैक्स वृद्धि के मुद्दे पर पुनर्विचार करें।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में लाइन पार क्षेत्र वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से रविवार को हाउस टैक्स में की गई भारी बढ़ोतरी के खिलाफ प्रताप विहार में एक बैठक का आयोजन किया गया।

    बैठक में क्षेत्र की 28 आरडब्ल्यूए, व्यापार मंडल, समाजसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ-साथ पार्षदों ने भी भाग लिया। करीब 125 लोगों की उपस्थिति में हुई इस बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष राम अवतार यादव ने की।

    इस बैठक में सभी उपस्थित जनप्रतिनिधियों और संस्थाओं ने नगर निगम द्वारा असंवैधानिक तरीके से की गई 300 से 500 प्रतिशत तक की टैक्स वृद्धि को तत्काल वापस लेने की मांग की।

    कोरवा के अध्यक्ष कर्नल टीपी त्यागी ने निगम की बैठक के मिनट्स आफ मीटिंग और न्यायालय की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि 24 अक्टूबर को सुबह 11 बजे नगर निगम कार्यालय पर एक शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर विरोध दर्ज कराएं।

    अध्यक्ष राम अवतार यादव ने आंदोलन को गति देने के लिए सुझाव रखें। एसोसिएशन के महासचिव वीपी सिंह ने प्रस्ताव रखा कि सभी 28 आरडब्ल्यूए, व्यापार मंडल और अन्य संस्थाओं से एक-एक प्रतिनिधि लेकर एक संयुक्त कमेटी का गठन किया जाएगा, जो इस आंदोलन का संचालन करेगी।

    इस बैठक में एसएस खोकर, गुलशन भंवरी, सुरेंद्र शर्मा, वीरपाल सिंह और दीपक यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।