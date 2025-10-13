गाजियाबाद में बढ़े हुए हाउस टैक्स का विरोध, बैठक में लिया गया ये अहम निर्णय

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में लाइन पार क्षेत्र वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से रविवार को हाउस टैक्स में की गई भारी बढ़ोतरी के खिलाफ प्रताप विहार में एक बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में क्षेत्र की 28 आरडब्ल्यूए, व्यापार मंडल, समाजसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ-साथ पार्षदों ने भी भाग लिया। करीब 125 लोगों की उपस्थिति में हुई इस बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष राम अवतार यादव ने की।

इस बैठक में सभी उपस्थित जनप्रतिनिधियों और संस्थाओं ने नगर निगम द्वारा असंवैधानिक तरीके से की गई 300 से 500 प्रतिशत तक की टैक्स वृद्धि को तत्काल वापस लेने की मांग की।

कोरवा के अध्यक्ष कर्नल टीपी त्यागी ने निगम की बैठक के मिनट्स आफ मीटिंग और न्यायालय की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि 24 अक्टूबर को सुबह 11 बजे नगर निगम कार्यालय पर एक शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर विरोध दर्ज कराएं।