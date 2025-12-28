गाजियाबाद में सहकर्मी पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप, शिकायत करने पर दी जान से मारने की धमकी
गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक युवती ने सहकर्मी वासु सिंघल पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। युवती का ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में सहकर्मी पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए युवती ने मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
दर्ज मुकदमे में ज्ञानखंड-दो निवासी युवती ने बताया कि वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करती हैं।
वहीं आरोपित वासु सिंघल भी काम करता था। नौकरी के दौरान दोनों में जान-पहचान हो गई। इसके बाद से वह अक्सर घर आने लगा। 25 मार्च 2024 को होली के दिन आरोपित उनके घर पर आया। तब वह घर पर अकेली थीं। आरोपित युवक ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। शादी का झांसा देकर उसने युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए।
शिकायत करने पर दी जान से मारने की धमकी
युवती का आरोप है कि तब से वह कई बार शारीरिक संबंध बना चुका है। जब आरोपित को शादी के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया। आरोप है कि पुलिस से शिकायत करने की बात पर आरोपित ने उसे और परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपित को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।