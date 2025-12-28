गाजियाबाद में सहकर्मी पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप, शिकायत करने पर दी जान से मारने की धमकी

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में सहकर्मी पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए युवती ने मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

दर्ज मुकदमे में ज्ञानखंड-दो निवासी युवती ने बताया कि वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करती हैं।

वहीं आरोपित वासु सिंघल भी काम करता था। नौकरी के दौरान दोनों में जान-पहचान हो गई। इसके बाद से वह अक्सर घर आने लगा। 25 मार्च 2024 को होली के दिन आरोपित उनके घर पर आया। तब वह घर पर अकेली थीं। आरोपित युवक ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। शादी का झांसा देकर उसने युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए।