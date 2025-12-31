PM रिपोर्ट से नहीं खुला लविश की मौत का राज, अब मां और खून के धब्बों से सनी टी-शर्ट का होगा DNA टेस्ट
गाजियाबाद के नूरपुर जंगल में मिले 10 वर्षीय लविश के शव का पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। बिसरा और घटनास्थल से मिली टी-शर्ट पर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में मसूरी थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव के जंगल में मिले 10 साल के बच्चे लविश के शव का पोस्टमार्टम हो गया है। पीएम रिपोर्ट से मौत की वजह से पता नहीं चल पाया है। बिसरा जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया है। लविश व उनकी मां और घटनास्थल पर खून के धब्बों से सनी मिली टी-शर्ट से भी डीएनए टेस्ट किया जाएगा।
डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि दो माह से लापता 10 वर्षीय लविश के कंकाल की पहचान उसकी मां सीमा और भाई सागर ने मौके से मिली उसकी टीशर्ट से की है। कंकाल का पोस्टमार्टम कराया गया, लेकिन बच्चे की मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है।
नूरपुर के जंगल में ऐसे स्थान पर कंकाल मिला है, जहां छोटे पशुओं का दफनाया जाता है। वहां झाड़ियां हैं, बच्चा वहां कैसे पहुंचा इसकी जांच भी कराई जा रही है। कंकाल लविश का ही है इसके लिए मौके पर मिली टी-शर्ट पर लगे खून के धब्बों का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा।
यह भी पढ़ें- मां ने कपड़ों से की बेटे के कंकाल की पहचान, DNA से खुलेगा लविश की मौत का राज; 3 नवंबर को हुआ था लापता
बताया कि परिजनों ने जिन लोगों पर आरोप लगाया है कि उनकी पूर्व में ही जांच कर ली गई है। एक संदिग्ध की लोकेशन हापुड़ में आई थी। मारपीट के मामले की भी जांच हो चुकी है। ऐसे में फोरेंसिक रिपोर्ट और डीएनए रिपोर्ट आने पर ही जांच आगे बढ़ेगी।
