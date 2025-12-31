PM रिपोर्ट से नहीं खुला लविश की मौत का राज, अब मां और खून के धब्बों से सनी टी-शर्ट का होगा DNA टेस्ट

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में मसूरी थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव के जंगल में मिले 10 साल के बच्चे लविश के शव का पोस्टमार्टम हो गया है। पीएम रिपोर्ट से मौत की वजह से पता नहीं चल पाया है। बिसरा जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया है। लविश व उनकी मां और घटनास्थल पर खून के धब्बों से सनी मिली टी-शर्ट से भी डीएनए टेस्ट किया जाएगा।

डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि दो माह से लापता 10 वर्षीय लविश के कंकाल की पहचान उसकी मां सीमा और भाई सागर ने मौके से मिली उसकी टीशर्ट से की है। कंकाल का पोस्टमार्टम कराया गया, लेकिन बच्चे की मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है।