गाजियाबाद में वकील से मारपीट, एसीपी सहित 10 पुलिसकर्मियों पर केस का आदेश

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। लोनी थाने में एक अधिवक्ता के साथ मारपीट के मामले में अदालत ने एसीपी सहित 10 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया है। अधिवक्ता नितिन का आरोप है कि सात जुलाई 2024 को वह दो पक्षों के झगड़े के दौरान अपने क्लाइंट की पैरवी के लिए लोनी थाने गए थे। वहां पुलिस अधिकारियों ने उनके साथ मारपीट की, उनका मोबाइल छीन लिया और पैसे भी लूट लिए। आरोप है कि पुलिस ने उनके खिलाफ झूठी एफआइआर दर्ज कर दी, जिसके कारण उन्हें जमानत करानी पड़ी।

नितिन की शिकायत पर जांच के दौरान चौकी प्रभारी गुलाब वाटिका को निलंबित किया गया, लेकिन अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। नितिन ने 10 पुलिसकर्मियों को आरोपित बनाते हुए अदालत में एफआईआर दर्ज कराने की अर्जी दी थी।