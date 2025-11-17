गाजियाबाद में दो लोगों पर फर्जी तरीके से फ्लैट का बैनामा कर 20 लाख ठगे, दोनों पर मुकदमा दर्ज 

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। हरियाणा के पानीपत की मनप्रीत कौर ने गाजियाबाद में फ्लैट खरीदने के मामले में पुलिस आयुक्त से शिकायत की है। उन्होंने मसूरी थाने में मेहताब और मेघा शर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। मनप्रीत कौर के अनुसार, उन्हें गाजियाबाद में एक फ्लैट खरीदने की आवश्यकता थी।

शामली के कैराना निवासी मेहताब ने उन्हें मसूरी डासना इंद्रगढ़ी में दो कमरों का फ्लैट दिखाया। इसे खरीदने के लिए उन्हें स्वर्ण जयंतीपुरम निवासी मेघा शर्मा से मिलवाया गया, जो पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार की मूल निवासी है। मनप्रीत ने 12 जून 2023 को तहसील में 20,42,000 रुपये का भुगतान कर बैनामा कराया।

15 सितंबर 2025 को एसीपी मसूरी कार्यालय से उन्हें सूचना मिली कि मेघा शर्मा ने उनके खिलाफ शिकायत की है, जिसमें आरोप लगाया है कि उन्होंने धोखाधड़ी से किसी दूसरी महिला से फ्लैट का बैनामा कराया। मनप्रीत ने स्पष्ट किया कि उन्होंने मेघा शर्मा नाम की महिला से वास्तविक बैनामा कराया है और मामले की जांच की मांग की है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गूगल से निकाला नंबर, दो लोगों से लाखों की ठगी इंदिरगढ़ी निवासी त्रिलोक चंद्र ने डॉक्टर की अप्वाइंटमेंट बुक कराने के लिए गूगल से नंबर खोजा। फोन करने पर ठगों ने उन्हें लिंक भेजकर एप डाउनलोड करा दिया। एप इंस्टाल करते ही उनके खाते से 2.60 लाख रुपये निकाल लिए गए। उन्होंने मसूरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।