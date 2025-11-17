Language
    गाजियाबाद में दो लोगों पर फर्जी तरीके से फ्लैट का बैनामा कर 20 लाख ठगे, दोनों पर मुकदमा दर्ज 

    By Jagran News Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 09:08 AM (IST)

    गाजियाबाद में दो लोगों ने मिलकर एक फ्लैट का फर्जी बैनामा कराकर 20 लाख रुपये की ठगी की। आरोपियों ने जाली दस्तावेज बनाकर पीड़ित से पैसे लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। हरियाणा के पानीपत की मनप्रीत कौर ने गाजियाबाद में फ्लैट खरीदने के मामले में पुलिस आयुक्त से शिकायत की है। उन्होंने मसूरी थाने में मेहताब और मेघा शर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। मनप्रीत कौर के अनुसार, उन्हें गाजियाबाद में एक फ्लैट खरीदने की आवश्यकता थी।

    शामली के कैराना निवासी मेहताब ने उन्हें मसूरी डासना इंद्रगढ़ी में दो कमरों का फ्लैट दिखाया। इसे खरीदने के लिए उन्हें स्वर्ण जयंतीपुरम निवासी मेघा शर्मा से मिलवाया गया, जो पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार की मूल निवासी है। मनप्रीत ने 12 जून 2023 को तहसील में 20,42,000 रुपये का भुगतान कर बैनामा कराया।

    15 सितंबर 2025 को एसीपी मसूरी कार्यालय से उन्हें सूचना मिली कि मेघा शर्मा ने उनके खिलाफ शिकायत की है, जिसमें आरोप लगाया है कि उन्होंने धोखाधड़ी से किसी दूसरी महिला से फ्लैट का बैनामा कराया। मनप्रीत ने स्पष्ट किया कि उन्होंने मेघा शर्मा नाम की महिला से वास्तविक बैनामा कराया है और मामले की जांच की मांग की है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    गूगल से निकाला नंबर, दो लोगों से लाखों की ठगी

    इंदिरगढ़ी निवासी त्रिलोक चंद्र ने डॉक्टर की अप्वाइंटमेंट बुक कराने के लिए गूगल से नंबर खोजा। फोन करने पर ठगों ने उन्हें लिंक भेजकर एप डाउनलोड करा दिया। एप इंस्टाल करते ही उनके खाते से 2.60 लाख रुपये निकाल लिए गए। उन्होंने मसूरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

    इसी प्रकार, मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र के संजय नगर के मोहित चौधरी ने भी डाक्टर से अप्वाइंटमेंट लेने के लिए इंटरनेट पर नंबर सर्च किया। ठगों ने उनके मोबाइल पर लिंक भेजकर एप इंस्टाल कराया, जिससे उनके खाते से एक लाख रुपये निकल गए। मधुबन बापूधाम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

     

     

     

     

     

     