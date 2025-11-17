Ghaziabad News: महिला ने थाने पर दी आत्मदाह की चेतावनी, पटाखा चलाने से हुए विवाद में कार्रवाई नहीं करने का आरोप

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। पटाखा चलाने को लेकर हुए विवाद में कार्रवाई ना होने से नाराज महिला ने बेटियों समेत मोदीनगर थाने पर आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। उनका आरोप है कि पुलिस ने एक भी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं की। आरोपितों से उनका खतरा सता रहा है। महिला ने इसको लेकर पुलिस उच्चाधिकारियों से भी शिकायत की है।

हापुड़ रोड स्थित शास्त्रीनगर कालोनी की शालू त्यागी के मुताबिक, 20 अक्टूबर को उनके घर के बाहर पड़ोसी पटाखे चला रहे थे। शालू के घर में भी पटाखे फेंकने का आरोप था। पटाखों की तेज आवाज सुनकर वे बाहर आई। आरोपितों से पटाखे नहीं चलाने को कहा। इसपर आरोपितों से उनकी कहासुनी हो गई। आरोप था कि कुछ ही देर में आरोपितों ने शालू को पीटना शुरू कर दिया।

लात-घूसाें से उन्हें बेरहमी से पीटा। जब स्वजन बचाने आए तो आरोपितों ने उन्हें भी पीटा। उस समय पुलिस ने शालू की शिकायत पर केस दर्ज किया। लेकिन पुलिस ने एक भी गिरफ्तारी नहीं की। आरोपित तभी से खुले घूम रहे हैं। जबकि मुकदमे में बलवे की धाराएं हैं।