Ghaziabad News: महिला ने थाने पर दी आत्मदाह की चेतावनी, पटाखा चलाने से हुए विवाद में कार्रवाई नहीं करने का आरोप
मोदीनगर में पटाखा चलाने के विवाद में पुलिस कार्रवाई न होने से नाराज़ महिला ने बेटियों संग थाने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। महिला का आरोप है कि पुलिस ने किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया, जिससे उन्हें खतरा है। उन्होंने उच्च अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
जागरण संवाददाता, मोदीनगर। पटाखा चलाने को लेकर हुए विवाद में कार्रवाई ना होने से नाराज महिला ने बेटियों समेत मोदीनगर थाने पर आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। उनका आरोप है कि पुलिस ने एक भी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं की। आरोपितों से उनका खतरा सता रहा है। महिला ने इसको लेकर पुलिस उच्चाधिकारियों से भी शिकायत की है।
हापुड़ रोड स्थित शास्त्रीनगर कालोनी की शालू त्यागी के मुताबिक, 20 अक्टूबर को उनके घर के बाहर पड़ोसी पटाखे चला रहे थे। शालू के घर में भी पटाखे फेंकने का आरोप था। पटाखों की तेज आवाज सुनकर वे बाहर आई। आरोपितों से पटाखे नहीं चलाने को कहा। इसपर आरोपितों से उनकी कहासुनी हो गई। आरोप था कि कुछ ही देर में आरोपितों ने शालू को पीटना शुरू कर दिया।
लात-घूसाें से उन्हें बेरहमी से पीटा। जब स्वजन बचाने आए तो आरोपितों ने उन्हें भी पीटा। उस समय पुलिस ने शालू की शिकायत पर केस दर्ज किया। लेकिन पुलिस ने एक भी गिरफ्तारी नहीं की। आरोपित तभी से खुले घूम रहे हैं। जबकि मुकदमे में बलवे की धाराएं हैं।
महिला का कहना है कि आरोपितों के हौसले बुलंद हैं। वे उन्हें धमका रहे हैं। पीड़िता बुरी तरह परेशान हैं। उन्होंने तंग आकर बेटियों संग मोदीनगर थाने पर आत्मदाह की धमकी दी है। एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना का कहना है कि प्रकरण में आरोपितों का शांतिभंग में चालान किया गया था। आगे की कार्रवाई भी चल रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।