गाजियाबाद में में बनेंगे 76 अन्नपूर्णा भवन, प्रदेश सरकार ने जारी की 3.21 करोड़ की पहली किस्त
गाजियाबाद जिले की 76 ग्राम पंचायतों में अन्नपूर्णा भवन बनाने का कार्य जल्द शुरू होगा। प्रदेश सरकार ने इसकी पहली किस्त के रूप में 3.21 करोड़ रुपये जारी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद जिले की 76 ग्राम पंचायतों में अन्नपूर्णा भवन बनाने का कार्य जल्द शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए विभाग की ओर से 50 प्रतिशत धनराशि के हिसाब से 3.21 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी गई है।
जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने बताया कि एक अन्नपूर्णा भवन बनाने में 8,46,000 रुपये का खर्च आता है। ऐसे में 76 अन्नपूर्णा भवन बनाने में 6.42 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि खर्च होगी।
प्रदेश सरकार ने पहली किस्त के रूप में 76 अन्नपूर्णा भवन बनाने के लिए 3.21 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी गई है। जल्द ही अन्नपूर्णा भवन बनाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। अन्नपूर्णा भवन बनने से राशन का वितरण आसान होगा, राशन बिक्री की स्थायी दुकान होने के साथ ही कार्ड धारकों को वहां पर बैठने की सुविधा भी होगी।
उन्होंने बताया कि भोजपुर ब्लाक में 23, मुरादनगर ब्लाक में 23, रजापुर ब्लाक में 15, लोनी ब्लाक में 13 अन्नपूर्णा भवन बनाए जाने है। एक अन्नपूर्णा भवन में दो कमरे और एक बरामदा होगा। अन्नपूर्णा भवन बनाने के लिए ग्राम पंचायतों को कार्यदायी संस्था के रूप में चिन्हित किया गया है।
वहीं, कार्य की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सीडीओ की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की होगी, जिससे कि निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से हो सके। अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण कार्य 31 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
