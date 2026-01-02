गाजियाबाद में में बनेंगे 76 अन्नपूर्णा भवन, प्रदेश सरकार ने जारी की 3.21 करोड़ की पहली किस्त

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद जिले की 76 ग्राम पंचायतों में अन्नपूर्णा भवन बनाने का कार्य जल्द शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए विभाग की ओर से 50 प्रतिशत धनराशि के हिसाब से 3.21 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी गई है।

जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने बताया कि एक अन्नपूर्णा भवन बनाने में 8,46,000 रुपये का खर्च आता है। ऐसे में 76 अन्नपूर्णा भवन बनाने में 6.42 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि खर्च होगी। प्रदेश सरकार ने पहली किस्त के रूप में 76 अन्नपूर्णा भवन बनाने के लिए 3.21 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी गई है। जल्द ही अन्नपूर्णा भवन बनाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। अन्नपूर्णा भवन बनने से राशन का वितरण आसान होगा, राशन बिक्री की स्थायी दुकान होने के साथ ही कार्ड धारकों को वहां पर बैठने की सुविधा भी होगी।