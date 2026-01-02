Language
    गाजियाबाद में शुरू होगी फ्लैट-टाइप फैक्ट्री स्कीम, छोटे उद्यमियों को मिलेगा बड़ा अवसर; पढ़ें पूरी डिटेल्स

    By Shahnawaz Ali Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 02:06 PM (IST)

    गाजियाबाद के बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में ढाई एकड़ जमीन पर फ्लैट-टाइप फैक्ट्री स्कीम शुरू होगी। इसमें पांच मंजिला बिल्डिंग में लगभग 40 छोटी इकाइ ...और पढ़ें

    Hero Image

    गाजियाबाद के बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में ढाई एकड़ जमीन पर फ्लैट-टाइप फैक्ट्री स्कीम शुरू होगी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में ढाई एकड़ जमीन पर पहली बार फ्लैट-टाइप फैक्ट्री स्कीम शुरू की जाएगी। इस स्कीम के तहत, पांच मंजिला बिल्डिंग में 241.78 वर्ग मीटर के हॉल में लगभग 40 छोटी यूनिट्स लगाई जाएंगी। इससे छोटे उद्यमियों को किराए पर जगह मिलेगी और रोज़गार के मौके भी बढ़ेंगे।

    यह स्कीम छोटी इंडस्ट्रीज को जमीन से जुड़ी समस्याओं से आजाद करेगी, और काम के लिए जरूरी संसाधन आसानी से मिल जाएंगे। बिल्डिंग में जूते की सिलाई, रेडीमेड कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, हैंडीक्राफ्ट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से जुड़ी छोटी फैक्ट्रियां होंगी। अगर यह स्कीम सफल होती है, तो इसे दूसरे इलाकों में भी लागू किया जाएगा।

    इस प्रोजेक्ट पर लगभग 30 करोड़ रुपये का खर्च आएगा, जिसमें केंद्र सरकार 60 प्रतिशत और राज्य सरकार 40 प्रतिशत योगदान देगी। जॉइंट कमिश्नर श्रीनाथ पासवान ने बताया कि यह स्कीम छोटे उद्यमियों के लिए सुनहरा मौका साबित होगी और रोजगार के नए रास्ते खोलेगी।