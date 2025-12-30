गाजियाबाद में बाइक निकालने पर भिड़े दो पक्ष, पथराव में सात घायल; 12 पर केस दर्ज

संवाद सहयोगी, मुरादनगर (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद के मोदीनगर में थाना क्षेत्र के खुर्रमपुर गांव में रविवार रात बाइक निकालने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लात-घूंसों से वार किया। इस दौरान पथराव भी हुआ। दोनों पक्ष के पांच लोग घायल हो गए।

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्ष के 12 लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। दो समुदाय का विवाद होने के चलते गांव में तनाव बना हुआ है। खुर्रमपुर गांव के रहने वाले विनय कुमार शनिवार रात किसी काम के चलते बाइक द्वारा मुरादनगर की ओर जा रहे थे। रास्ते में सड़क के किनारे बिछी चारपाई को हटाने को लेकर विनय और गुलफाम के बीच कहासुनी हो गई। कहासुनी कुछ ही देर में मारपीट में बदल गई।

इसके बाद दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आकर आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों के लोगों ने एक-दूसरे पर लात-घूंसों से हमला किया। इतना ही नहीं दोनों पक्ष से पत्थर भी चले। इस बीच किसी ने हंगामे के बारे में पुलिस को सूचित कर दिया।