जमीन के नाम पर तीन पीड़ितों से 1.05 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी, जीडीए कर्मचारी समेत कई पर प्रॉपर्टी ठगी के केस दर्ज
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। शहर में तीन पीड़ितों के साथ एक करोड़ पांच लाख रुपये की धोखाधड़ी के केस नंदग्राम और कविनगर थाने में दर्ज किए गए हैं। घूकना निवासी महिला से 58 लाख रुपये, नंदग्राम निवासी एक व्यक्ति से 22 लाख रुपये की धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। स्वर्णजयंतीपुरम निवासी महिला ने सात आरोपितों के खिलाफ 25 लाख रुपये की धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। पुलिस तीनों ही मामलों में केस दर्ज कर जांच कर रही है।
महिला से जमीन का सौदा कर 58 लाख रुपए ठगे
घूकना निवासी महिला को प्रापर्टी खरीदने का झांसा देकर 58 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। महिला की शिकायत पर जीडीए कर्मचारी, उसकी पत्नी समेत एक अन्य आरोपित के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पीड़ित महिला शांता रानी का कहना है कि उनके पति की वर्ष 2020 में मृत्यु हो गई थी। पति के देहांत के बाद उनके परिचित जीडीए कर्मचारी महिपाल ने उन्हें भविष्य सुरक्षित करने के लिए प्रापर्टी में निवेश की सलाह दी।महिला से आरोपित ने वर्ष 2021 में मोरटी में ढाई बीघे ज़मीन उनके नाम लेने के लिए 58 लाख रुपए ले लिए। महिला को बाद में पता चला कि उनके साथ ठगी की गई है। पीड़िता की शिकायत पर महिपाल सिंह, उनकी पत्नी प्रिया और दौलतपुरा निवासी सुभाष के खिलाफ नंदग्राम थाने में केस दर्ज किया गया है।
जमीन का सौदा कर 25 लाख रुपये हड़पे
स्वर्णजयंतीपुरम निवासी महिला विजया शर्मा ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उनके पति का सामिया इंटरनेशनल बिल्डर पर 19 लाख रुपये बकाया था। उन्होंने जब कंपनी निदेशकों से अपने रुपये मांगे तो उन्होंने वर्ष 2019 में सनी लेक सिटी में भूखंड का सौदा कराने का प्रस्ताव दिया। जमीन पसंद आने पर उनके पति ने जमीन का सौदा कर लिया और आरोपितों को छह लाख रुपये दे दिए। आरोपितों ने उन्हें जमीन पर कब्जा नहीं दिया। जानकारी करने पर पता चला कि जमीन विवादित है। जब उन्होंने अपने रुपये वापस मांगे तो आरोपितों ने रुपये नहीं दिए। महिला की शिकायत पर जमील खान, सगीर खान, मनोज जोशी, सरिता जोशी, कमलेश जोशी, मुजीब अहमद और रोहित मिश्रा के खिलाफ कविनगर थाने में केस दर्ज किया गया है।
प्राॅपर्टी डीलर पर 22 लाख रुपये हड़पने का आरोप
नंदग्राम निवासी प्रवीन ने प्राॅपर्टी डीलर विवेक सिंह के खिलाफ पुलिस को शिकायत देकर बताया कि 22 जून को उन्हें दो भूखंड दिखाए। दोनों की डील करते हुए उन्हें बताया गया कि उसने जमीन मालिकों से एग्रीमेंट किए हुए है। इसलिए उसे जमीन मालिकों को रुपये देने हैं। आरोपित ने उनसे 22 लाख रुपये ले लिए। पीड़ित का आरोप है कि रुपये मिलने के बाद विवेक सिंह ने उनसे संपर्क तोड़ दिया। पीड़ित की शिकायत पर नंदग्राम पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।
"पीड़ितों की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच कराई जा रही है। जांच के आधार पर शीघ्र आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।"
-धवल जायसवाल, डीसीपी सिटी
